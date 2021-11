« Chat-Poète chante, tome 2 » d'Émilie Würz : un recueil de poésie qui s'adresse aux amoureux des chats

Le chat est une créature fascinante, qui a inspiré plus d'un artiste à travers les âges, dont l'auteure Émilie Würz. Après avoir publié le recueil de poésie Chat-Poète chante aux éditions du Panthéon en 2019, la poétesse revient en force avec un tome 2.

Chers amoureux des chats, le recueil de poésie Chat-Poète chante, tome 2 est désormais disponible ! Avouons-le, nos moustachus préférés demeurent une source d'inspiration intarissable pour chanter, réciter, méditer et rire.

Ces mystérieux personnages, parfois pachas pantouflards, chasseurs aguerris, acrobates à la souplesse sans égale, aventuriers intrépides, pots de colle au cœur tendre ou encore espions passés maîtres en l'art du camouflage, ont plus d'une histoire à raconter. Certains minets ont miaulé quelques anecdotes aux oreilles d'Émilie Würz...

La poétesse se fait l'échotière de nos compagnons à 4 pattes. Fin gourmet appréciant goûter les repas dès que son propriétaire a le dos tourné, chattrap'-mouche pratiquant le parkour, chatte B-girl défiant les règles de l'apesanteur : à travers des rimes plaisantes, imprégnées d'humour, de tendresse et de sensibilité, l'auteure immerge les lecteurs dans le monde poétique et espiègle des matous.

Une ode aux chats

Les récits réalistes de cet opus, dont les pages sont imbibées de références historiques et culturelles, ouvrent grand les portes à l'univers des chats domestiques, pouvant paraître si sibyllin aux yeux des hommes. L'architecte des mots traduit les pensées félines, ainsi que leurs comportements particuliers.

À travers une écriture basée sur un mélange de sons issus de la diction classique et du chant de variété tout en élisions, Émilie Würz joue avec les subtilités de la langue française pour nous offrir un recueil plein de finesse.

La conteuse d'histoires partage des textes dans lesquels les chats sont les protagonistes, qui entrent en relation avec des congénères ou des humains. Amateurs ou propriétaires de chats ont la possibilité de faire des liens avec leurs propres expériences, et de se remémorer des scènes du quotidien partagées avec leurs boules de poils.

C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir la poésie, ainsi que cet animal aux mille facettes. La construction des rimes, les jeux de mots, la sonorité des vers et le contenu à la fois léger, réaliste et humoristique ravira tout autant les passionnés de littérature.

Chat-Poète chante constitue bien plus qu'un recueil de poésie, il s'agit d'un hymne aux chats et à ceux qui les aiment. 152 pages suffisent à offrir aux lecteurs un moment d'évasion original dans les pattes de nos poilus à la fois charmeurs, taquins, et surtout terriblement attachants.