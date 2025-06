Chaque jour, ce chat se poste devant la clôture pour espionner ses voisins avec un sérieux déconcertant (vidéo)

Nos amis les chats trouvent toujours le moyen d’occuper leur temps libre. Certains s’amusent, d’autres passent des heures à faire la sieste et les plus téméraires aiment partir à l’aventure. Pumpkin, lui, prend un malin plaisir à espionner ses voisins à travers la clôture. Il pourrait y passer des heures !

Pumpkin, un chat au long pelage roux partage son quotidien avec ses humains et Maple, sa sœur féline. Les boules de poils ont d’ailleurs un compte Instagram qui leur est dédié et sont suivies par des milliers de personnes. Ces dernières suivent leurs aventures et leurs bizarreries.

Une vidéo récente a d’ailleurs beaucoup amusé les internautes. Pumpkin est filmé en train de faire ce qu’il préfère : espionner ses voisins. Toutefois, cela n’est pas si facile, car une clôture en bois le cache de ceux-ci. Mais aucun problème pour le malin, qui l’escalade d’une façon et d’une autre pour tenter de trouver une ouverture.

@maple.and.pumpkin / Instagram

Un chat déterminé

La publication, relayée par Yahoo News, dévoile plusieurs séquences vidéos dans lesquelles Pumpkin est filmé en flagrant délit. Le quadrupède se dresse sur ses 2 pattes arrière pour regarder entre les planches de la clôture, mais parfois, cela ne suffit pas. Lorsqu’il souhaite obtenir une meilleure visibilité, il lui arrive aussi de grimper sur le brise-vu pour prendre un peu de hauteur et garder l'œil sur ses voisins.

Difficile de deviner ce qui intéresse tant le félin de l’autre côté de son jardin. Quoi qu’il en soit, cela l’intrigue suffisamment pour revenir à chaque fois jouer les espions. Sa curiosité n’a pas de limites, et cela a beaucoup fait rire les internautes. Ils étaient des milliers à visionner le clip, et des centaines à le commenter : « Il a besoin d'un petit siège en haut de la clôture pour ne pas avoir à se balancer dans le vide », plaisantait une personne, « le surveillant du quartier », constatait quelqu'un d'autre.

Pour son propriétaire, ces sessions d’espionnage ont pris une telle ampleur qu’elles sont devenues le « travail à temps plein » du chat. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne s’ennuie pas !