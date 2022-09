Cette vidéo montrant une maman chat en train d’encourager son petit à descendre les escaliers est devenue virale

Être parent ne signifie pas tout faire à la place de ses enfants, mais plutôt les aider à surmonter leurs peurs et leurs faiblesses pour qu’ils puissent un jour se débrouiller seuls dans la vie. Cette maman chatte l’a bien compris et encourage chaleureusement sa progéniture à sauter le pas.

Cette chatte de gouttière noire a un sens inné de la patience. Alors qu’elle s’apprête à descendre les escaliers menant au premier étage de son habitation, elle s’est rendu compte qu’un de ses petits rencontrait des difficultés.

Par manque de confiance en soi et de peur du vide, le chaton hésite à franchir la première marche. Sa mère s’est donc calmement assise en contrebas pour l’attendre tout en le motivant.

Sur la séquence postée sur le compte TikTok @catastrophiclives, on peut clairement entendre le dialogue entre les 2 matous. Le bébé pleure à l’aide, mais la chatte l’encourage en miaulant tendrement au lieu de se charger elle-même de le porter par le cou.

Une nouvelle étape franchie

Après une hésitation passagère, le chaton noir s’est décidé à descendre la marche qui, avouons-le, est haute pour sa taille.

Plus touchant encore, sa mère le félicite chaleureusement après son exploit en lui léchant le dessus du crâne.

La vidéo a attendri la communauté. Elle a amassé plus de 1,3 million de vues et suscité beaucoup de réactions, rapporte PetHelpFul.

On peut en effet lire en commentaire : « c’est un coaching de haut niveau ! C’est sans aucun doute ce que je verrai de plus mignon aujourd’hui », « c'est une maman tellement merveilleuse ! Nous devrions tous prendre exemple sur elle », ou encore « c’est si adorable ! Elle disait juste au petit que c'était sûr et qu'ils pouvaient le faire ! Et concernant les coups de langue qu’elle a donnés après que le chaton soit descendu d'une marche, on peut parler d’éducation positive ».