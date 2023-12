Doté d’une grande intelligence, ce chat est capable de résoudre des énigmes destinées aux chiens

Offrez un jeu d'intelligence à votre chat et il pourrait bien vous surprendre. Lindsay savait que son félin avait des capacités intellectuelles élevées et a décidé de le challenger. Le résultat est impressionnant, puisque l'animal est capable de résoudre des problèmes conçus pour les chiens.

Le “Maître des énigmes” ou encore “ Einstein”, ces surnoms en disent long sur les compétences de Marshall. Le Sphynx impressionne régulièrement sa maîtresse Lindsey Kuzmin en résolvant des problèmes complexes. Et même ceux destinés à nos amis les toutous, connus pour leur intelligence, ne lui résistent pas.

Marshall a rejoint Lindsey et ses frères félins il y a quelques mois. Rapidement, la femme a compris que son chat avait de bonnes dispositions intellectuelles. Elle a l'habitude de stimuler ses félins avec diverses activités et a pensé qu'il pourrait être intéressant d'initier Marshall aux jeux d'intelligence.

@roswellandleela / Instagram

Une grande perspicacité

Lindsay lui a présenté divers casse-tête pour développer ses compétences. Rubik’s cube ou labyrinthes, le chat sans poils parvient toujours à trouver la solution. Pour corser un peu le niveau, sa maîtresse lui a proposé un puzzle destiné aux chiens. Il est censé être plus complexe que les énigmes conçues pour les félins.

Dans une vidéo publiée sur TikTok et partagée par Parade Pets, on le voit analyser l’objet qui se trouve devant lui. Il tourne autour, le tâte avec sa patte, fait quelques tentatives avant de comprendre comment il fonctionne. En moins de quelques minutes, il parvient à trouver son fonctionnement et récupère toutes les friandises cachées à l’intérieur.

Marshall est définitivement le roi des énigmes

Les internautes sont restés bouche bée devant ces images, visionnées 3,6 millions de fois. Dans la section des commentaires, ils ont souligné l’intelligence remarquable du chat. Certains ont suggéré à Lindsay de lui donner des problèmes de niveau avancé pour les chiens, car tout semble trop simple pour lui.

Une autre est même certaine qu'il serait capable de comprendre un jouet pour humain : « Commencez à acheter des puzzles pour les bébés humains, à ce stade, il est trop intelligent pour les animaux » écrivait-elle. Marshall n'a même pas un an qu'il impressionne déjà toute sa communauté. Nul doute qu'il fera encore d'énormes prouesses avec le temps.

A lire aussi : Un chat défie les stéréotypes et devient un véritable aventurier des mers (vidéo)