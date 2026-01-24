Cette ligne de train allait fermer, des chats l'ont sauvée de la faillite en générant des millions d'euros

Il y a presque 20 ans, alors qu’une ligne ferroviaire rurale risquait de fermer, la compagnie japonaise Wakayama Electric Railway a fait un pari surprenant : confier la gare à des chats ! Devenus gardiens et mascottes officielles, ces petits félins ont contribué à sauver l’économie locale en attirant de nombreux visiteurs. Depuis, la tradition se perpétue et certains d’entre eux viennent même d’être promus.

Au Japon, les chats sont bien plus que de simples compagnons : certains sont vénérés comme des divinités protectrices selon la tradition shintoïste, d'autres peuvent devenir chefs de gare, comme dans la préfecture de Wakayama, où tradition et économie locale se rencontrent.

La « Tama économie »

Comme le rappelle L’Essentiel, tout a commencé en 2007, lorsque la compagnie ferroviaire Wakayama Electric Railway a misé sur la nomination de Tama, une chatte calico symbole de chance et de prospérité (maneki-neko), comme cheffe de gare à Kishi, dans le but de sauver une ligne rurale sur le point de fermer.

Contre toute attente, la minette a déclenché un véritable boom touristique et a permis de dynamiser l’économie locale.

© Tokyo Weekender

Depuis, la compagnie ferroviaire a institutionnalisé cette tradition : des chats calicos occupent des postes officiels dans la gare, avec des horaires de travail réglementés, 2 jours de congé par semaine, une casquette et un badge nominatifs, et une échelle de carrière qui peut aller d’apprenti à « ultra-chef de gare » ou même vice-président. Le rôle de ces agents spéciaux ? Assurer l’accueil des visiteurs et leur donner le sourire pour la journée.

Surnommé la «Tama-économie », ce mélange unique de culture et de marketing continue d’attirer chaque année de nombreux visiteurs et de générer des revenus importants pour la région. Plus que des figures emblématiques, ces félins sont devenus des protecteurs de la communauté.

© Wakayama Dentetsu

De nouvelles nominations

Lors d’une cérémonie officielle en janvier dernier, la compagnie a accueilli une nouvelle recrue : la chatte calico Rokutama, nommée stagiaire pour les gares d’Itakiso et de Kishi. Parallèlement, Yontama a été promue cheffe de gare de Kishi et Gotama a pris le poste de chef de gare de Fuku. Tous ont reçu leur lettre de nomination des mains du président de la compagnie Mitsunobu Kojima, avec casquette et badge.

© Wakayama Dentetsu

La cérémonie a également été l’occasion de rendre hommage à Nitama, la précédente cheffe de gare de Kishi décédée en novembre 2025 à l’âge de 15 ans. Ses funérailles, auxquelles plus de 500 personnes ont assisté, ont ressemblé à des funérailles d’État.

On apprend le décès de Nitama à l’âge de 15 ans, la célèbre chef de gare de la gare de Kishi à Wakayama.

Nitama (ni = deux en japonais) avait succédé à Tama après sa mort en 2015 et elle avait contribué à attirer davantage de touristes #RIP #Japonhttps://t.co/tu8HuoDv9x pic.twitter.com/bQCUNtnC7K — ? Ryo Saeba | Japon XYZ ? (@Ryo_Saeba_3) November 22, 2025

À titre posthume, Nitama a été nommée « cheffe de gare spéciale honoraire » et intronisée comme divinité protectrice dans le sanctuaire de la compagnie ferroviaire.

A lire aussi : Abandonné car "différent", le visage singulier de ce chat interpelle une âme bienveillante prête à lui offrir la vie qu'il mérite

© Wakayama Dentetsu

Ainsi, entre tradition et rôle économique, Nitama et les autres chats de la Wakayama Electric Railway, aimés dans le monde entier, continuent à veiller sur la gare et sur toute la communauté.