Cette chatte sauvée d'un élevage intensif profite du soleil pour la première fois de sa vie

Les usines à chiots ou à chatons sont de véritables fléaux qui exploitent les animaux dans des conditions de vie odieuses. Certains bons samaritains osent heureusement intervenir à leur échelle pour sauver certaines de ces pauvres bêtes maltraitées. C’est le cas de cet amoureux des animaux dont le Mirror a dernièrement rapporté l’histoire de sauvetage dans une usine à chatons.

La fin de l’enfer

Dans ces « fermes », les animaux vivent dans des conditions révoltantes. Souvent enfermés toute leur vie dans de petites cages, ils n’ont qu’une seule fonction : continuer à produire des portées. Ces pauvres boules de poils n’ont même pas le droit d’accéder à l’extérieur et doivent juste endurer des cycles de grossesses répétés.

De plus, les animaux provenant de ces « usines » demandent souvent des soins supplémentaires, car ils ne sont pas habitués à la gentillesse des humains. Heureusement, certaines bonnes âmes se battent pour leur venir en aide.

Un moment réconfortant

C’est le cas de ce jeune homme généreux qui a récemment confié sur Reddit qu’il venait de sauver 11 chats de ce type de ferme.

« Le 26 juin, j'ai sauvé 11 chats Munchkin d'une usine à chatons », a-t-il ainsi écrit. « Je suis encore sous le choc. Tous les chats étaient dans un état terrible, à la fois mental et physique. Je passe encore beaucoup de temps chez le vétérinaire », a-t-il ajouté.

Le Redditor a également accompagné sa publication d’une photo réconfortante d’un chat emmitouflé dans une couverture dormant paisiblement au soleil.

« C'est la plus vieille maman chat. Je pense qu'aujourd'hui c'était sa première fois au soleil dehors... », a confié son sauveur. Cette pauvre minette qui souffre d’une blessure à la patte et de dents pourries et ses 10 autres congénères ont désormais une seconde chance dans la vie grâce à la bonté d’âme de cet inconnu qui n’a pas hésité à intervenir pour les sauver.

« J'espère que tous les chats se rétabliront et que nous trouverons de nouvelles familles pour chacun d'eux », a-t-il conclu. C’est tout le mal qu’on leur souhaite !