Un chat essaie de rejoindre un troupeau de vaches et semble apprécier cette compagnie inhabituelle (vidéo)

Ayant grandi dans une ferme, Trevor est tellement habitué à côtoyer des vaches, qu’il semble se prendre pour l’une d’elles. En effet, au moment des repas, ce chat noir aime bien venir manger un peu d’herbe en compagnie de ses meilleures amies et il fait de son mieux pour se fondre dans le troupeau. On s’y laisserait presque prendre…

Certains chats aiment manger de l'herbe, car ils apprécient sa texture ou même son goût. Lorsque Trevor en mange, sa raison est tout autre. Il s’agit plutôt pour ce chat noir ayant grandi dans une ferme de se fondre dans le troupeau de vaches parmi lesquelles se trouvent ses meilleures amies. La maîtresse du matou a filmé cette habitude insolite qui a fait sourire de nombreux internautes.

Une drôle de vache…

Dans cette vidéo partagée sur TikTok et relayée par Newsweek, on remarque que Trevor n’a aucunement peur des vaches qui l’entourent, même si celles-ci sont beaucoup plus grandes que lui et qu’elles pourraient facilement l’écraser. Bien au contraire, le chat au pelage noir est tellement habitué à leur compagnie qu'il croit probablement être l'une d'entre d’elles.

@cassialuxe / TikTok

Dans le clip, on le voit ainsi s’inviter au moment du repas des bovins et se fondre dans le groupe en grignotant à son tour quelques brins d’herbe. Une habitude sans danger pour le minou tant que l'herbe n'a pas été traitée avec des pesticides ou des engrais et qu’il en mange avec modération. En petite quantité, elle peut même l’aider à purger les boules de poils en le faisant vomir par la suite.

D’attendrissants efforts

Visionnée plus de 635 000 fois sur la plateforme, cette vidéo a enchanté les internautes. Ceux-ci ont admiré les efforts de Trevor pour se faire des amis, quelle que soit leur espèce. Ils ont également été attendris par cette complicité improbable entre un félin et des bovins.

@cassialuxe / TikTok

« Ils sont les meilleurs amis du monde... ils partagent de la nourriture. », a commenté quelqu’un sous la publication. « Une famille qui mange ensemble reste pour toujours », a ajouté un autre.

Devant le succès de sa vidéo, la maîtresse de Trevor a partagé d’autres instants remplis de tendresse entre le chat et ses amies.

Dans l’une d’elles, on voit par exemple Trevor qui fait la connaissance d’un adorable veau nommé Mooriel. Les internautes friands de ce genre de belles images peuvent se rassurer : l’histoire d’amitié de ce gentil chat noir avec les vaches est loin d’être terminée !