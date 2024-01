Cette chatte avec la tête coincée dans un bocal a poussé dans ses retranchements le spécialiste du sauvetage animalier appelé à la rescousse

Poussés par la faim et guidés par leur odorat, les animaux errants fouillent un peu partout où ils pensent pouvoir trouver de la nourriture et ainsi essayer d’assurer leur survie. Ce qui les met parfois dans de mauvaises postures.

C’est ce qui est arrivé récemment à une chatte du côté d’Irvington, dans le New Jersey (Etats-Unis). Elle avait la tête coincée dans un bocal en plastique et échappait à toutes les tentatives de sauvetage réalisées par les habitants, et ce, depuis des jours, d'après The Dodo.



Eileen DiNicola / Facebook

Elle s’éloignait à toute vitesse chaque fois qu’on essayait de s’approcher d’elle et elle s’empressait de regagner l’une de ses cachettes.

John Debacker se trouvait justement dans le New Jersey en ce jour de Noël. Il était cité par un nombre croissant d’internautes qui suivaient l’histoire de la chatte sur Facebook. L’homme est, en effet, célèbre dans la région pour ses nombreux sauvetages d’animaux.

On se souvient notamment qu’il avait porté secours à une chatte calico appelée Flamingo et qui était bloqué au milieu d’une autoroute. Ou encore qu’il avait retrouvé le chat Ettore qui s’était égaré à l’aéroport JFK de New York.

Arrivé à Irvington, John Debacker s’est appuyé sur les derniers signalements des témoins pour localiser la chatte. Il pouvait enfin la voir, alors qu’elle était cachée dans un petit jardin. Il a enjambé la clôture, puis a avancé très lentement vers elle.



Eileen DiNicola / Facebook

Enfin libre !

Il a réussi à se saisir de la féline. Une autre bénévole qui l’accompagnait a amené une caisse de transport où ils l’ont rapidement placée. La chatte était enfin en sécurité, mais il fallait encore libérer sa tête.

John Debacker a procédé très prudemment, ôtant tout doucement le bocal en le faisant pivoter pour ne pas blesser la minette. Il a réussi. C’était un grand soulagement pour la chatte, qui n’a opposé aucune résistance.

A lire aussi : Une famille d'accueil aide une chatte blessée et endeuillée à avancer en redonnant du sens à sa vie (vidéo)



Eileen DiNicola / Facebook

Ses sauveurs l’ont appelée Merry. Ils l’onts confiée à un refuge local, le Brick City Kitties Rescue. Décrite comme amicale, Merry pourra très bientôt être proposée à l’adoption.