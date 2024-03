Cette chatte au début de vie chaotique a vite compris que son avenir serait meilleur

Freya porte le nom d’une déesse guerrière, et pour cause. Elle a enchaîné les obstacles et les combats au cours de sa vie, jusqu’à ce qu’un bon Samaritain croise sa route. Soucieux de son bien-être, il l’a conduite dans un refuge au sein duquel elle a trouvé un peu de répit.

Le personnel de la RSPCA Leybourne, à West Malling (Royaume-Uni), a recueilli une féline très mal en point trouvée dans la rue par un bienfaiteur. L’animal portait les séquelles de sa vie passée, qui semble avoir été plus que chaotique. Pourtant, il ne s’est pas muré dans ses traumatismes, mais a plutôt choisi la résilience. C’était comme s’il avait compris que son avenir serait meilleur.

La féline aux longs poils noir et blanc a été découverte dans une ruelle le 25 février dernier par un passant. Lequel l’a emmenée au refuge de la RSPCA pour qu’elle soit prise en charge. En la rencontrant, les membres ont constaté qu’elle avait grand besoin de soins.

Une opération nécessaire

Freya était « couverte d'excréments » témoignait l’inspectrice de l’association, Kirsten Omerod. Sa fourrure était tapissée de nœuds, à tel point qu’un bain ou qu’une séance de brossage n’aurait pas suffi à les enlever. Elle a dû être rasée, précisait le média Kent Live.

Plus grave encore, une blessure sur son œil droit s’était sévèrement infectée : « Son œil était fatigué, fermé et suintait, ce qui devait être incroyablement douloureux » ajoutait la femme. Malgré l’intervention rapide des sauveteurs, les vétérinaires ont décrété que l’œil de Freya ne pouvait plus être sauvé et ont programmé une opération de chirurgie pour le lui retirer.

Un passé qui interroge

La féline s’est bien remise de cette intervention et a été mise sous analgésiques pendant sa convalescence. Cette épreuve, ainsi que toutes les précédentes, en auraient éreinté plus d’un, mais Freya s’est toujours montrée extrêmement douce envers ses bienfaiteurs : « Freya aime les gens malgré le traumatisme qu'elle a subi [...] Tout le personnel et les bénévoles sont tombés amoureux d'elle » témoignait Sarah Clarksonn, membre de la RSPCA.

Sa gentillesse envers les humains laisse penser qu’elle a vécu au sein d’une famille pendant un certain temps avant d’être abandonnée. Une enquête a donc été ouverte pour retracer son passé et déterminer si son état physique pouvait être la conséquence d’une maltraitance prolongée dans son ancienne maison.

