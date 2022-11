Ce vétérinaire au grand cœur court des marathons pour aider les chats séniors

Le Dr Soboroff s’apprête à courir son 9 e marathon annuel au profit des chats âgés. Ce vétérinaire newyorkais a prévu de le faire le jour de son anniversaire et espère récolter des dizaines de milliers de dollars pour les organisations recueillant et soignant les félins séniors.

Peter Soboroff est un vétérinaire newyorkais qui consacre une partie de son temps libre au sport, en particulier la course à pied. Il compte déjà plusieurs marathons à son actif, mais depuis quelques années, il les court seul, sans aucun autre participant. Il en parle même avec humour en disant qu’il se « déclare vainqueur » chaque année, rapporte FOX 5 New York.

Il a même donné un nom à son épreuve de course en solitaire : le « New York Cat Hospital Senior Cat Rescue Marathon ».



Peter H. Soboroff / Facebook

L’objectif de sa démarche est de réunir des fonds au profit des associations venant en aide aux chats séniors. En tant que vétérinaire, il collabore avec plusieurs d’entre elles. La cause des félins âgés lui tient véritablement à cœur, car ils sont souvent ignorés.

Exerçant à la clinique vétérinaire New York Cat Hospital dans l’Upper West Side, le Dr Soboroff, il est bien placé pour savoir que prendre soin des vieux chats est complexe et coûteux. C’est la raison pour laquelle il tente de contribuer autant que possible à leur sauvetage.



Photo d'illustration

« Sortir ces chats des refuges et leur trouver des familles »

Il dit ainsi « collecter de l'argent pour aider ces gens à faire leur travail, sortir ces chats des refuges, leur fournir les soins médicaux nécessaires et leur trouver des familles d'accueil et des foyers pour toujours ».

A lire aussi : Ritz, le chat retrouvé 16 ans après, s'en est allé paisiblement et entouré d'affection

La 9e édition de son New York Cat Hospital Senior Cat Rescue Marathon est prévue pour le 20 novembre, date de son 60e anniversaire. Chaque année, sa course de 42 kilomètres est placée sous un thème précis ou possède une caractéristique spéciale. Lors des éditions précédentes, Peter Soboroff avait ainsi couru à minuit, effectué une boucle autour de Manhattan ou encore traversé 3 Etats. Cette fois-ci, il a décidé que son parcours dessinerait la forme d’un chat.

Au total, il a réussi à récolter plus de 200 000 dollars pour les chats séniors. Il espère cette année en ajouter 50 000 autres au compteur.