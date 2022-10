Ce Savannah est officiellement le plus grand chat domestique du monde, sa carrure est impressionnante !

Fenrir, chat Savannah originaire du Michigan, est officiellement devenu le plus grand félin domestique vivant du monde. Il a ainsi fait son entrée au célèbre Livre Guinness des records.

A bientôt 3 ans, Fenrir vient d’être inscrit au Livre Guinness des records comme étant le chat vivant le plus grand du monde, rapporte le site de la célèbre institution.

Mesurant 47,83 cm, cet imposant Savannah dépasse de près de 3 cm la taille moyenne pour la race. Son propriétaire, le Dr William John Powers, est un médecin établi à Farmington Hills dans l’Etat du Michigan.



Guinness World Record / YouTube

Passionné de chats, il est aussi le propriétaire Corvus, issu de la même portée que Fenrir. Il avait également adopté leur grand frère Arcturus, tragiquement décédé dans l’incendie de la maison familiale alors qu’il détenait le précédent record avec ses 48,4 cm (homologué en 2016). L’incident avait également coûté la vie à un autre des chats du Dr Powers, un Maine Coon appelé Cygnus et à qui on avait reconnu le record de la plus longue queue pour un chat.

Fenrir est un Savannah de génération F2. Autrement dit, il descend d’un grand-père Serval, félin sauvage originaire d’Afrique. Le médecin l’avait adopté à l’âge de 12 semaines avec Corvus. Le nom que lui a choisi son propriétaire est inspiré de l’un des satellites de la planète Saturne.



Guinness World Record / YouTube

Fenrir est aussi un chat de thérapie

A la tête d’un refuge pour chats situé à Detroit, le Dr William John Powers met à profit la notoriété de Fenrir à la fois pour soutenir l’association et pour sensibiliser le public aux besoins très spécifiques de la race.

Fenrir intervient également en tant que chat de thérapie auprès des malades du Sida qu’il réconforte. Le Dr Powers est, en effet, spécialiste du VIH.

A la maison, le chat se montre extrêmement joueur. Son humain raconte, par ailleurs, qu’il adore se cacher dans des boîtes trop petites pour lui.