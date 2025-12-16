« Ce couple aimait ses chats et faisait de son mieux », une association change la vie de 21 félins vivant dans des conditions inappropriées

Certaines personnes abandonnent leurs animaux sur le bord de la route, d’autres ont le courage de les confier aux membres dévoués d’une association. À Kelowna (Colombie-Britannique, Canada), un couple sénior a remis ses 21 chats entre les mains bienveillantes du personnel de la BC SPCA. Nombre d’entre eux avaient besoin de soins spéciaux.

Comme l’explique la SPCA de la Colombie-Britannique (BC SPCA), un couple de personnes âgées, originaire d’une autre province, aux prises avec des problèmes de santé et financiers, s’est retrouvé débordé par les soins à apporter à ses 21 chats. Plusieurs membres de la famille, pétris d’inquiétude, sont intervenus pour les aider.

C’est ainsi qu’ils ont entrepris un voyage en camping-car pour déposer les félins dans l’un des refuges de la BC SPCA, à Kelowna. Certains d’entre eux sont restés dans cette structure, d’autres ont été transférés au refuge de Penticton.

« Malheureusement, ce genre de situation est fréquent en ce moment, surtout avec la hausse rapide du coût de la vie et les nombreux autres problèmes sociaux qui touchent nos communautés. Quand les gens sont en difficulté, leurs animaux le sont souvent aussi, explique Matt Affleck, de la BC SPCA, nous sommes très reconnaissants envers les familles qui se sont mobilisées pour obtenir de l'aide pour tous ceux qui en avaient besoin. »

« Le couple vivait avec des chats un peu partout dans la maison »

« Nous sommes convaincus que ce couple aimait ses chats et faisait de son mieux, mais la situation était devenue bien trop difficile à gérer seul, poursuit le porte-parole, cela nous rappelle qu'il est important de prendre des nouvelles de nos proches autant que possible ces temps-ci, y compris de nos compagnons à quatre pattes. »

La BC SPCA confie devoir traiter pléthore de cas similaires. L’absence de stérilisation entraîne des portées non désirées et des situations difficilement gérables. Ici, « le couple vivait avec des chats un peu partout dans la maison », indique l’organisme sur son site web, « certains à l’étage, d’autres au sous-sol et d’autres encore dans le garage. La plupart des chats étaient très sociables, mais il est vite apparu que certains nécessitaient des soins vétérinaires urgents. »

Les boules de poils présentant des problèmes de santé urgents ont été immédiatement conduites dans une clinique vétérinaire. Hélas, 3 d’entre elles sont arrivées dans un état critique et ont exhalé leur dernier souffle.

© SPCA de la Colombie-Britannique

Des chats à adopter

Plusieurs félins ont eu besoin de soins dentaires, mais aussi contre la gale des oreilles ou encore l’otite. « Nous craignons que plusieurs d'entre eux ne soient atteints de stomatite, une affection inflammatoire buccale extrêmement douloureuse qui rend l'alimentation très difficile », souligne Shannon Paille directrice de la BC SPCA de Kelowna. Le traitement peut inclure une extraction des dents, des analgésiques et des anti-inflammatoires.

A lire aussi : Adoptée puis rapportée une semaine plus tard, cette chatte timide retrouve son box anxiogène avant qu’un nouveau foyer ne lui ouvre ses bras

Shannon Paille ajoute que les chats sont très sociables et adorent être ensemble. Certains sont déjà disponibles à l’adoption, les autres le seront une fois rétablis. Ce sera l’occasion de prendre un nouveau départ dans la vie.