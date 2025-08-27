Ce chaton remuant et prêt à tout pour sortir du lot au refuge voit enfin ses efforts récompensés (vidéo)

Parmi les dizaines de félins accueillis dans un refuge du New Jersey, une jeune chatte s’est démarquée par son comportement aussi curieux qu’attendrissant. Filmée alors qu’elle se dressait sur ses pattes arrière pour attirer l’attention à travers une vitre, elle a provoqué un véritable engouement sur les réseaux sociaux, avec, à la clé, une merveilleuse nouvelle.

Impatiente de quitter le refuge et de trouver un foyer chaleureux pour la vie, une petite minette a décidé de prendre son destin en patte et de tenter le tout pour le tout face à la caméra. Elle a bien eu raison d’user de son audace et de son énergie débordante pour se faire remarquer. Cela lui a, en effet, permis d’exaucer son rêve, comme nous l’apprend Newsweek .

Le chaton en question vivait au refuge de l’association de protection animale du comté de Monmouth (Monmouth County SPCA), situé à Eatontown dans l’Etat du New Jersey (Etats-Unis).

Dans cette structure d’accueil, les pensionnaires félins peuvent être facilement vus par les visiteurs et les potentiels adoptants grâce à la simple vitre qui les sépare. Les chats disposent ainsi d’un grand espace commun où ils peuvent jouer et vaquer à leurs occupations pendant qu’on les observe.

Récemment, un chaton femelle au pelage tabby gris s’est fait remarquer par ses sautillements incessants alors qu’il se tenait sur ses pattes arrière contre la vitre. La petite féline donnait ainsi l’impression qu’elle devait absolument faire quelque chose pour sortir du lot et ainsi se mettre en évidence parmi ses congénères, si elle voulait avoir une chance d’être adoptée.



@mcspca / TikTok

Il y avait, en effet, une trentaine de chats au refuge à ce moment-là, et elle se devait d’être au premier plan.

Sa stratégie s’est avérée payante

La scène a été filmée et la vidéo postée sur le compte TikTok de la Monmouth County SPCA. Mise en ligne le 10 juillet 2025, elle est rapidement devenue virale, totalisant 12,6 millions de vues à ce jour. La voici :

@mcspca A for effort little dude ???????? We have dozens of kittens waiting! No appointment needed ? Open daily at 12pm ???? ? original sound - ??Ats Us Nai??

Cette soudaine popularité a été une bénédiction pour le chaton, puisque le refuge a annoncé en commentaire qu’il a trouvé une famille adoptive.