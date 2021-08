Ce chaton errant et timide recueilli par une famille d'accueil est déterminé à ne plus jamais être seul

Ce chaton errant et timide recueilli par une famille d'accueil est déterminé à ne plus jamais être seul

Malgré sa jeunesse et sa petite taille, Andrzej est particulièrement doué pour se faire des amis, qu’il s’agisse de congénères ou pas. En famille d’accueil, cet adorable chaton a vaincu sa timidité et montré à quel point il est sociable et énergique.

Après avoir atterri dans un refuge polonais, un minuscule chaton appelé Andrzej a été confié à une famille d’accueil, celle de Magdalena Jazwinskam à Pruszkow, dans la banlieue de Varsovie.

tymczasemumagdy / Instagram

Le petit félin était extrêmement timide à son arrivée. Toutefois, à mesure qu’il grandissait, sa personnalité enjouée et très affirmée se révélait progressivement. Andrzej est ainsi « devenu le plus courageux et le plus joueur des chatons », raconte Magdalena Jazwinskam à Love Meow.

tymczasemumagdy / Instagram

Malaika, la chatte de la famille, était la première à aller à sa rencontre. Elle s’est instinctivement mise à le toiletter pour le réconforter et lui témoigner son affection. Elle a placé Andrzej sous son aile et ce dernier était aux anges.

tymczasemumagdy / Instagram

Peu après, la bénévole a accueilli un chiot qui répondait au nom de Dres. Très sociable et curieux, Andrzej était ravi de sa venue. Il s’est mis à le suivre partout et à vouloir jouer avec lui, mais le jeune canidé avait peur de lui, bien que plus grand. L’insistance du chaton a porté ses fruits ; Dres a commencé à apprécier sa présence à ses côtés.

tymczasemumagdy / Instagram

Un chaton qui « n’a peur de rien »

Un autre chiot est arrivé chez Magdalena Jazwinskam, qui l’a appelé Michael Scott. Avec Andrzej, l’entente a été instantanée. Ils ne se sont plus quittés depuis, passant leur temps à jouer et à faire toutes sortes de bêtises.

tymczasemumagdy / Instagram

« Andrzej n'a peur de rien. Il est toujours aussi heureux, amical et a un énorme appétit », confie sa mère d’accueil, qui a dû le laisser partir mais pour une excellente raison. Une famille aimante a, en effet, été trouvée pour le chaton, qui s’appelle désormais Piksel. Magdalena Jazwinskam lui a rendu visite dans sa nouvelle maison et a pu voir à quel point il est heureux auprès de ses maîtres, mais aussi son nouvel ami Carlos.

A lire aussi : Un chat senior retrouve sa famille après 5 longues années d'absence

tymczasemumagdy / Instagram