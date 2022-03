Ce chat sénior qui a perdu la seule famille qu'il ait jamais connue ne s'attendait pas retrouver l'amour

Après avoir perdu sa famille, Orion avait perdu tout espoir de retrouver la vie heureuse et sereine qu’il connaissait jusque-là. Ce que ce chat sénior ignorait, c’est une équipe de bénévoles se tenait prête à tout faire pour qu’il renoue avec le bonheur.

Pour un chat n’ayant connu qu’une seule et même famille durant la majeure partie de son existence, en être privé du jour au lendemain est une véritable tragédie. C’est l’épreuve qu’a dû traverser Orion, un félin de 16 ans dont le récit est rapporté par Just Something.

L’animal a été pris en charge par l’équipe de Kitty Adventure Rescue League, un refuge situé à Fort Worth dans l’Etat du Texas.

Accablé par le chagrin et ne comprenant pas ce qui lui arrivait, le chat sénior ne pensait plus s’en remettre, ni retrouver l’amour. Il était loin de se douter que la vie lui réservait une belle surprise.



Kitty Adventure Rescue League & Sanctuary / Facebook

Le refuge Kitty Adventure Rescue League admet principalement des chats âgés comme Orion, leur permettant de vivre une retraite paisible et où ils reçoivent toute l’attention qu’ils méritent. Dans l’idéal, l’association leur trouve de nouveaux foyers aimants.

De la déception et la tristesse à la redécouverte de l’amour

Orion, lui, semblait déprimé et totalement résigné. Heureusement, au bout d’une semaine, il a commencé à comprendre qu’il était entre de bonnes mains et qu’il pouvait se sentir chez lui au refuge. Il s’est alors progressivement détendu, lui qui préférait se cacher et se méfiait de toute le monde.



Kitty Adventure Rescue League & Sanctuary / Facebook

Le chat s’est même mis à réclamer la compagnie et l’affection des bénévoles. Aujourd’hui, il les considère enfin comme sa famille. Reconnaissant envers ces derniers, il n’aura plus à vivre dans l’incertitude et la solitude.

A lire aussi : La vidéo attendrissante d'un chat qui découvre la neige pour la première fois de sa vie !



Kitty Adventure Rescue League & Sanctuary / Facebook