Ce chat se adopte une posture hilarante chaque fois que sa maîtresse prend son bain (vidéo)

Une chatte appelée Marceline - Marcy pour les intimes - fait le bonheur de sa propriétaire qu’elle gratifie quotidiennement de câlins et de doux ronronnements. Cette minette à la robe noir et blanc ne se signale pas que par son caractère affectueux ; elle est aussi un sacré numéro, si bien que sa maîtresse a l’assurance de ne jamais s’ennuyer avec elle.

Marceline a également la particularité d’être une chatte polydactyle. Autrement dit, elle possède des doigts en plus par rapport à la plupart de ses congénères. D’ailleurs, sur le compte TikTok qui lui est consacré et qui est suivi par plus de 52 000 abonnés, Marcy est présentée comme « un chaton Hemingway ».

Une référence à l’écrivain Ernest Hemingway qui était connu pour son amour pour les chats polydactyles. Il était entouré de plusieurs d’entre eux dans sa propriété de Key West, en Floride. Des dizaines de leurs descendants y vivent actuellement, la maison ayant été transformée en musée dédié à la vie et à l’œuvre de l’auteur de « L'Adieu aux armes » et « Le Vieil Homme et la Mer ».

Revenons-en à notre chère Marceline. L’une des vidéos TikTok dont elle est protagoniste a rencontré un succès fou sur le réseau social. Relayée par Newsweek, elle totalise, en effet, 19,5 millions de vues depuis sa mise en ligne le 12 octobre.



Un mélange de perplexité et de curiosité

La séquence permet de découvrir sa réaction lorsqu’elle voit sa propriétaire prendre son bain. Elle donne l’impression de ne pas vraiment savoir ce qu’elle doit penser de cet étrange spectacle qu’elle a sous les yeux.

On la voit se dresser sur ses pattes arrière, à la manière d’un suricate, puis enchaîner les tentatives d’approche et les mouvements de recul. Elle fait de son mieux pour s’étirer le plus haut possible afin de mieux comprendre ce que fait sa maîtresse.

Après plusieurs tentatives infructueuses, elle préfère quitter la pièce pour observer son humaine à bonne distance.

