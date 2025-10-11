Ce chat s’est trouvé une passion inattendue pour le circuit de train de son petit frère humain (vidéo)

Certaines amitiés naissantes ont le don de captiver. C’est le cas de celle qui unit Kingston, un chat Persan au caractère paisible, et un petit garçon d’à peine un an. Une vidéo récemment partagée sur TikTok montre une scène attendrissante entre les 2 complices, réunis autour d’un simple jouet.

Discret, docile et facile à vivre, Kingston est l’archétype du Persan. Nous vous avions d’ailleurs déjà parlé de ce magnifique chat dans un précédent article, alors qu’il apprenait encore à connaître son nouveau petit frère humain.



@kingstonthekitten / TikTok

Après une phase initiale marquée par quelques hésitations, ce qui était tout à fait prévisible sachant que les représentants de cette race sont particulièrement sensibles aux changements dans leur quotidien, Kingston avait fini par s’intéresser à l’enfant, puis à se rapprocher de lui.

Leurs liens n’ont fait que se consolider au fil du temps. Ce qui ne manque évidemment pas de rendre sa propriétaire et maman du bébé heureuse. Elle a la chance d’être aux premières loges pour assister à l’éclosion de leur belle amitié.

Récemment, une scène l’a beaucoup émue et elle a eu la bonne idée de la filmer, puis de la partager sur les comptes de réseaux sociaux consacrés à Kingston, notamment TikTok où les aventures quotidiennes du chat sont suivies par plus de 117 000 followers.

La vidéo en question, que relaie PetHelpful, a été mise en ligne le 17 septembre 2025 et a généré plus de 800 000 vues à ce jour.

Le garçonnet d’un an était tout content de montrer son nouveau circuit de train miniature à son compagnon félin, qui n’a pas été insensible au jouet. Ce dernier a même tellement plu à Kingston qu’il a fini par se l’approprier.

Complicité et partage

Dans la vidéo (c-dessous), on peut, en effet, le voir observer attentivement l’enfant pendant qu’il s’amuse avec son joujou. Le matou décide ensuite de se poser au milieu du circuit pour profiter du spectacle offert par le train qui lui tourne autour.

“Comment apprenez-vous à un enfant d’un an à partager ?” a demandé la propriétaire de Kingston dans la légende accompagnant la vidéo. Le petit garçon a effectivement très vite intégré le sens du partage au contact de son ami à vibrisses.