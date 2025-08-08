Ce chat qui a sa propre maison dans un arbre équipée d'un escalier fait des jaloux (vidéo)

Ravioli a une vie de rêve. Ses journées, il les passe dans sa cabane sur-mesure pensée rien que pour lui. Il lui arrive d’inviter quelques copains, mais ce qu’il préfère, c’est se relaxer dans sa résidence, qu’il n’abandonnerait pour rien au monde.

Les internautes sont encore stupéfaits des images qu’ils ont l’occasion de voir sur le compte TikTok « @the pastakitties ». Ils ont pu assister à une « journée dans ma vie bien particulière », celle du chat roux Ravioli qui a été très gâté par ses propriétaires.

@thepastakitties / TikTok

Un programme de rêve

Ce chat a une vie que beaucoup de chats rêveraient avoir, rapportait PetHelpful. Il commence sa journée en sortant sa tête de sa maison perchée dans un arbre. Ensuite, petite promenade dans le parc, avant de regagner la maison à nouveau et de profiter d’un bon repas pour bien démarrer la journée. La détente se poursuit avec quelques roulades dans l’herbe fraîche et des petits mouvements pour se gratter le ventre comme il se doit. Vient ensuite l’heure d’accueillir les copains du quartier, pour un moment rapide de convivialité. Les félins ont l’air envieux, et on comprend pourquoi.

@thepastakitties / TikTok

Maîtresse arrive ensuite pour l’instant brossage, qui ressemble vraiment à une partie de plaisir pour Ravioli qui se laisse gratouiller et se débarrasse, au passage, de quelques touffes de poils. Tout cela a lieu sur les marches en bois de la petite maison perchée évidemment. Pour le gentil félin, le besoin de se sustenter se fait ensuite ressentir, avec une collation de crème chantilly et une friandise spéciale chat.

La journée se clôture sur un beau coucher de soleil avec quelques frottements agréables sur le tronc de l’arbre, avant de remonter dans la cabane pour une bonne nuit de sommeil.

« Un penthouse de luxe »

C’est un utilisateur TikTok, parmi les 1200 commentaires laissés, qui faisait cette comparaison. Ravioli a en effet la chance d’avoir un appartement privé luxueux, qui doit faire des envieux dans le quartier.

A lire aussi : Inquiète pour ses petits, cette chatte errante vient réclamer de l’aide aux portes d’un refuge

@thepastakitties / TikTok

En commentaires, un internaute s’interrogeait sur la vie de ce chat qui semble passer ses journées et ses nuits en extérieur. Lisa, la propriétaire apportait quelques précisions en expliquant : « Il peut rentrer mais il préfère rester dans sa cabane dans les arbres ».

Les images sont sources d’inspiration pour les personnes qui les visionnent. Une internaute suggérait à Lisa de se lancer dans la rédaction d’un livre pour enfant, car elle a là le décor et le personnage parfaits.