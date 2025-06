Ce chat miaulait de peur accroché à un escalier de secours à 15 mètres du sol, mais une femme a gravi les étages pour lui offrir une nouvelle vie (vidéo)

A Boston aux Etats-Unis, un chat errant s’est retrouvé coincé sur un escalier de secours, suspendu entre ciel et béton. Grâce à la vigilance de voisines et à l’intervention déterminée d’une pet-sitter au grand cœur, l’histoire a connu une fin heureuse à plus d’un titre.

A Boston dans l’Etat du Massachussetts, un chat errant à la robe noire a eu la mauvaise idée de s’aventurer sur l’escalier de secours extérieur d’un immeuble. Ce type d’ouvrage est prévu pour les situations d’urgence, en particulier les incendies, mais il ses accès sont verrouillés dans certains cas pour prévenir les intrusions.

Le félin en question s’est retrouvé coincé au 4e étage, ne pouvant ni entrer dans le bâtiment, ni descendre.



southendpetsitting / Instagram

Une habitante s’est rendu compte de la détresse de l’animal et en a tout de suite parlé à une autre voisine, qui exerce le métier de pet-sitter pour chiens et chats et répond toujours présent lorsqu’une vie est à sauver. Elle se fait appeler Auntie Julie, ainsi que « @southendpetsitting » sur Instagram.

Elle également connue en tant que Julie Nashawaty et nous avions déjà relayé plusieurs de ses histoires émouvantes, notamment celles de la chatte devenue affectueuse à son égard après de multiples attaques et de Luna, sa congénère séniore atteinte de démence.

Une heure et demie d’efforts et de multiples tentatives ratées jusqu’à la délivrance

Revenons-en au chat pris au piège dans l’escalier. Il se trouvait dans cette situation depuis 12 heures déjà. Il tremblait et feulait chaque fois que quelqu’un tentait d’intervenir, mais Auntie Julie n’avait pas l’intention de baisser les bras.

Au bout de 90 minutes d’efforts et après avoir essayé différentes issues de secours, elle a finalement réussi à le ramener à l’intérieur, usant pour cela du « pouvoir de l’amour et de la confiance ».

A lire aussi : Un couple de séniors endeuillé pensait ne plus adopter jusqu'à sa rencontre avec une chatte de refuge ayant perdu goût à la vie

L’angoisse a pris fin pour le chat, qui a été appelé Cosmo. Il est enfin en sécurité, et ce n’est d’ailleurs pas la seule bonne nouvelle. Stephanie, la voisine de Julie Nashawaty, est tombée sous son charme et a décidé de l’adopter. Elle le connaissait déjà et avait même pris l'habitude de le nourrir jusqu'à cet incident.

Paradoxalement, la mésaventure de Cosmo lui aura été bénéfique, puisqu’elle lui a permis de trouver une famille aimante et d’en finir avec l’errance.