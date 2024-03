Ce chat fragilisé à cause d’une pathologie n’aura plus jamais à porter de casque grâce à une grosse opération du cerveau

Milly était un chaton comme tous les autres, plein de vie et de dynamisme. Cependant, sa tête devait être protégée, car chaque choc mettait sa vie en danger à cause d’une anomalie neurologique grave. Grâce au soutien de ses sauveteurs et de sa communauté, il a bénéficié d’une opération salvatrice.

Comme ses congénères, Milly était une jeune féline vivace et insouciante qui profitait simplement de la vie. Mais ce qui la différenciait des autres chats, c’était sa pathologie. Un casque lui protégeait constamment son petit crâne fragile, jusqu’à ce qu’elle bénéficie d’une intervention chirurgicale révolutionnaire.

Une dame a adopté Milly lorsqu’elle n’était qu’un bébé, mentionnait Cole & Marmalade. Rapidement, elle a compris que quelque chose était différent chez elle et l’a confiée à l’association Baby Kitten Rescue pour un meilleur suivi. Après une batterie d’examens médicaux, les vétérinaires ont diagnostiqué une malformation au niveau de sa colonne vertébrale ainsi que de sa patte et un kyste au cerveau.

Sa vie ne tenait qu’à un fil

Milly souffrait de nombreux autres problèmes, dont une hydrocéphalie. Cette pathologie se caractérise par une présence excessive de liquide céphalorachidien dans le cerveau. Tristement, les animaux qui en souffrent ont généralement une espérance de vie plus basse que la moyenne. La féline portait d’ailleurs toujours un casque pour protéger sa tête, car le moindre choc pouvait avoir des conséquences.

Toutefois, malgré la gravité de son affection, Milly vivait comme n’importe quel autre chat. Elle ne souffrait pas et n’avait donc pas conscience de ses soucis de santé. Sa bonne humeur et son joli minois ont touché les internautes, qui n’ont pas hésité à la soutenir quand elle en a eu besoin.

Une opération miracle

En effet, la seule solution pour qu’elle puisse continuer de vivre normalement était qu’elle subisse une opération chirurgicale complexe et coûteuse. Laquelle consistait à drainer l’excédent de liquide présent dans son cerveau jusqu’au reste de son organisme. Une cagnotte a été mise en place pour qu’elle puisse en bénéficier et des centaines de personnes ont participé.

Grâce à leur générosité, elle est passée entre les mains du chirurgien et ce fut un succès. Elle s’est étonnamment bien rétablie et a continué de profiter de la vie pleinement comme elle l’avait toujours fait, mais sans casque cette fois-ci. Elle a même trouvé sa maison pour toujours dans laquelle elle s’épanouit : « Milly a été adoptée par le couple le plus incroyable de tous. Elle sera la reine de sa maison, comme elle le veut et le mérite » précisait ses sauveteurs.

