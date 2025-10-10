Ce chat était inconsolable à cause d'un déménagement et de la solitude jusqu'à ce qu'un tout petit chaton entre dans sa vie (vidéo)

Séparé de son compagnon félin après un déménagement, un chat nommé Astro s’est peu à peu renfermé sur lui-même, au grand désarroi de sa propriétaire. Mais tout a changé le jour où un minuscule chaton a croisé sa route. Une rencontre touchante, devenue virale sur TikTok.

Sunshine Iller, 22 ans, avait adopté son chat Astro au refuge de la Nashville Humane Association, dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis). Le félin au pelage noir l’avait très vite frappée par sa douceur et sa grande sociabilité, se montrant extrêmement amical envers ses congénères.

Peu après, sa colocataire avait adopté un chat errant. Astro était aux anges ; il avait un ami à la maison et tous 2 étaient inséparables.

Malheureusement, Sunshine Iller a dû déménager à Fort Lauderdale, en Floride, par la suite. Le changement d’environnement et l’absence de son compagnon avaient plongé Astro dans une sorte de dépression. “J'ai remarqué que son comportement avait changé, car il mangeait à peine et ne voulait plus descendre au rez-de-chaussée de notre nouvelle maison”, raconte, en effet, sa propriétaire à Newsweek .



@wowcoolokaywow / TikTok

“Il ne voulait pas jouer et se cachait tout le temps, ce qui ne lui ressemblait pas, poursuit Sunshine Iller. Je devais apporter sa nourriture et sa litière dans ma chambre, car il refusait d'en sortir”. La jeune femme a fini par comprendre qu’il avait besoin d’un ami.

2 semaines après le déménagement, elle s’est rendue au refuge local, le Broward County Animal Shelter, où elle a fait la connaissance d’un chaton roux appelé Mars.

“Quand je l'ai enfin rencontré, on m'a dit qu'il était trop jeune pour être adopté, mais on m'a suggéré de le prendre en tant que mère d'accueil pendant quelques semaines, avec une adoption garantie par la suite, détaille-t-elle. J'étais nerveuse, car il était si petit et je ne savais pas comment Astro allait réagir.”

"Ils se suivent partout"

La première nuit à la maison, Sunshine Iller était restée en bas avec Mars pour l’aider à prendre ses marques. Astro, lui, était à l’étage, comme à son habitude. Sa maîtresse a toutefois été surprise de le voir descendre pour la première fois depuis 15 jours. Poussé par la curiosité, il a décidé de les rejoindre.

“Je ne savais pas si je devais arrêter la rencontre, mais je ne voulais pas les effrayer en les séparant, relate-t-elle. Astro s’est approché de Mars, l'a immédiatement reniflé et s'est mis à le lécher. Depuis, il est en bas, et ils se suivent partout.”

Astro se montre très protecteur et bienveillant à l’égard du chaton. Il lui arrive même d’agir comme une mère, notamment en tenant Mars par le cou. C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, postée le 12 septembre 2025 sur TikTok où elle a généré 2,2 millions de vues :

@wowcoolokaywow And it’s only his second day with us, I can’t wait to watch them grow together???? ? sonido original - Vibes by Ley

Depuis l’arrivée de Mars, Astro a pleinement renoué avec cette joie de vivre qu’il avait perdue. On serait même tenté de dire qu’il a retrouvé son orbite.