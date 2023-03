Ce chat est une véritable star locale dans sa ville, et attire chaque année de nombreux touristes

Szczecin, grande ville portuaire de Pologne, n’est pas connue que pour ses musées et ses digues. Elle est surtout célèbre pour une attraction touristique unique en son genre : un chat noir et blanc nommé Gacek, une véritable star sur les réseaux sociaux qui attire de nombreux touristes tous les ans.

Si vous le croisez dans la rue, il risque de repousser vos caresses. Les visiteurs ont tellement envie de le gâter qu’il affiche d’ailleurs un léger surpoids. Il paraîtrait même qu’il vole parfois les saucisses des touristes ! Ce petit être espiègle s’appelle Gacek. Son nom signifie « chauve-souris aux longues oreilles » en polonais, et pourtant, il ne ressemble en rien au petit mammifère.

L’attraction touristique n°1 de la ville de Szczecin

Gacek est un chat, et comme bon nombre de ses congénères, il a réalisé son rêve de célébrité, rapporte le New York Post. En plus d’avoir des milliers de followers sur les réseaux sociaux, il parvient à attirer de nombreux touristes dans sa ville chaque année, à Szczecin, en Pologne. Il a élu domicile dans la rue Kaszubska depuis une décennie, et le lieu est devenu très prisé des voyageurs.

Il n’y a qu’à consulter la page Google Maps de Gacek pour comprendre toute l’ampleur de sa notoriété. Plus de 430 touristes lui ont d’ailleurs attribué la note de 5/5, et partagé leurs expériences : « Gacek m’a raconté beaucoup de belles histoires, et m’a même laissé frotter son petit ventre. Je recommande vivement à tous les visiteurs de venir rencontrer Son Excellence » a-t-on pu lire parmi les commentaires.

Un autre fanatique qui a fait le voyage depuis Oslo, en Norvège, a lui aussi partagé ce moment : « Comme prévu, Gacek n’a pas fait attention à moi, ce qui a rendu l’expérience totalement incroyable ! Si je pouvais avoir un dîner avec n’importe qui dans le monde, je prendrais à nouveau l’avion en un instant pour le nourrir. Je recommande vivement ! »

Il est clair que les amoureux des chats se « l’arrachent », et n’hésitent plus à parcourir des milliers de kilomètres pour avoir le privilège de passer un moment avec lui. Cependant, certains touristes sont un peu trop généreux à son égard, et tendent à le nourrir un peu trop facilement. Soucieux de son surpoids, les propriétaires d’un magasin de la rue Kaszubska ont demandé aux visiteurs de ne plus lui donner à manger.

Ils ont mis à leur disposition une boîte dans laquelle ils peuvent déposer des sachets de pâtées ou de croquettes fermés, qui seront distribués à Gacek quand il en aura réellement besoin. De cette façon, le félin a été contraint de réduire ses portions de nourriture, mais c’est pour son bien ! En attendant, il tente de voler les gourmandises de son public quotidien, afin de déjouer ceux qui se croient plus malins que lui…