Ce chat de 16 ans surnommé « Monsieur Monde » cherche sa nouvelle maison après avoir vécu auprès de plusieurs propriétaires sur plusieurs continents

Récemment, c’est dans un entrepôt qu’un chat a été découvert, caché sous un camion. Son sauveur ignorait alors que l’animal avait derrière lui une longue histoire marquée par la tristesse. Après des péripéties aux 4 coins du monde, celui qui porte le nom de Frankie espère sincèrement pouvoir passer la fin de sa vie au chaud et en paix.

Les animaux âgés sont nombreux dans les refuges, mais peu d’entre eux présentent un profil similaire à Frankie. Ce Maine Coon de 16 ans a récemment été trouvé par John Debacker, un sauveteur qui est parvenu à recoller les morceaux de sa sombre histoire, rythmée par des adoptions successives et une disparition.

Last Chance Animal Rescue / Facebook

Un commencement au Royaume-Uni

Tout commence au Royaume-Uni, racontait Cole and Marmalade. On ne sait pas grand-chose de cette période, mais des informations sont accessibles à partir de la période suivante, durant laquelle le chat a déménagé aux Bermudes, adopté par un vétérinaire local. C’est à cet endroit que l’animal a été équipé d’une puce électronique.

Last Chance Animal Rescue / Facebook

La suite se déroule dans les Îles Turques-et-Caïques (territoire britannique des Caraïbes), à partir de 2015, date à laquelle le vétérinaire a quitté les Bermudes et a confié le chat à une deuxième famille. Des publications de l’époque ont été retrouvées sur les réseaux sociaux.

Cette famille n’était plus en capacité de s’occuper de Frankie, et a passé la main à un autre foyer, cette fois-ci en Caroline du Nord (États-Unis).

Last Chance Animal Rescue / Facebook

La fin soudaine d’une vie en famille

En 2017, la vie dans cette famille qui possédait également des chiens a pris fin. Frankie s’est retrouvé à la rue, puis a été récupéré dans un refuge situé en Caroline du Sud. Grâce à un programme de transfert, Last Chance Animal Rescue, le Maine Coon a pu rejoindre une nouvelle famille. Ce fut malheureusement un nouvel échec.

Last Chance Animal Rescue / Facebook

Considéré comme décédé

La famille qui résidait à New York a conclu, après la disparition de Frankie, qu’il était décédé.

Son récent sauveteur a du mal à imaginer toute la souffrance traversée par ce chat, qui recueilli à l’âge de 16 ans, doit une nouvelle fois s’adapter. Nourri par les employés d’un entrepôt, il est maintenant en sécurité et n’attend qu’une chose dans son nouveau refuge qui s’active pour lui trouver la famille idéale : « trouver la paix et l’amour ».

Le parcours complexe et attristant de « Monsieur Monde » qui incarne la résilience même touche à sa fin et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.