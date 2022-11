"Caviar et homard" : Larry le chat du 10 Downing Street rêve de menus de luxe avec l'arrivée du nouveau Premier ministre britannique

Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre depuis le 25 octobre ; Rishi Sunak, chef du Parti conservateur, succède ainsi à Liz Truss après la démission de cette dernière.

Pour Larry, le chat de la résidence officielle du chef du gouvernement britannique, l’homme de 42 ans n’en est qu’un locataire parmi d’autres. Il en a, en effet, déjà vu passer 4 depuis son arrivée au 10 Downing Street en tant que « Souricier en chef du Cabinet » en 2011 : David Cameron, Theresa May, Boris Johnson et donc Liz Truss.



@Number10cat / Twitter

Rishi Sunak vient d’une famille aisée, ayant fait fortune à la faveur de sa carrière dans la finance. Larry entend bien en profiter. C’est, en tout cas, l’intention que lui prête le compte Twitter qui lui est consacré, intitulé @Number10cat. Très suivi, celui-ci publie régulièrement des posts satiriques, donnant la parole au félin pour commenter l’actualité politique sur un ton ironique.

« Rishi Sunak devient Premier ministre. Sa famille est blindée. Ce sera donc caviar et homard au menu pour moi dès demain », peut-on ainsi lire dans un tweet amusant fait le lundi 24 octobre et relayé notamment par Mint.

Rishi Sunak is becoming Prime Minister. His family is loaded so caviar and lobster on the menu for me from tomorrow. — Larry the Cat (@Number10cat) October 24, 2022

L’arrivée au pouvoir du natif de Southampton signifie aussi pour Larry qu’il devra cohabiter avec son chien Nova, un Labrador Retriever d’un an et demi. Ce ne sera toutefois pas une grande nouveauté pour le chat du « Ten », puisqu’il avait déjà fait connaissance avec Dilyn, le compagnon canin de Boris Johnson.

« Le Roi m’a demandé de devenir Premier ministre »

Quelques jours plus tôt, un autre tweet désopilant « attribué » à Larry indiquait que le Roi Charles III lui avait demandé « de devenir Premier ministre, car cette situation absurde avait assez duré ». Il faisait alors allusion au flou accompagnant la démission de Liz Truss, précédée de celle de Boris Johnson.

Le chat ne semblait toutefois pas intéressé et avait poliment rejeté l’offre, lui qui préfère assurément poursuivre sa carrière de gardien du 10 Downing Street. Un rôle qu’il remplit d’ailleurs à merveille et avec beaucoup d’entrain, comme on a pu le constater le 10 octobre dernier lorsqu’il avait fait fuir un renard s’étant un peu trop approché de la résidence.