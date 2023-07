Partez en vacances en toute sécurité avec votre chat grâce aux cages de transport Catit !

Le soleil affiche un sourire rayonnant et le ciel bleu vous enveloppe de son regard aguicheur. Un air de vacances souffle en cette magnifique période estivale ! Pour votre voyage « on the road », vous avez prévu d’emmener votre moustachu préféré ? Alors vous devez acquérir une cage de transport afin de l’embarquer en toute sécurité.

Bien sûr, il ne suffit pas de passer à la caisse avec le premier modèle qui vous tombe sous la main. Eh oui, le choix de l’accessoire se fait selon plusieurs critères ! En tant que propriétaire d’un adorable chat, il est primordial d’assurer son bien-être tout au long du trajet. Lors de vos petites emplettes, vous devez impérativement étudier toutes les caractéristiques de la cage de transport, telles que sa qualité, son confort ou encore sa taille.

Mais rassurez-vous, vous n’avez pas besoin de chercher bien loin l’objet de vos désirs : Catit présente 2 modèles phares, qui promettent de répondre à tous les besoins de votre cher félin. Nous avons titillé votre curiosité ? Alors feuilletons ensemble le catalogue de cette marque félinement innovante !

Cage de transport Cabrio Catit : misez sur la sécurité, l’hygiène et la facilité

Ce n’est pas une grande nouvelle : la plupart des chats aiment conserver leurs petites habitudes, et ont tendance à se laisser envahir par le stress. Pour ces matous qui « détestent » voyager, la marque a conçu la cage de transport Cabrio Catit.

Primé par le quotidien britannique The Independant en mars 2019 en raison de son haut niveau de confort, ce modèle rend les déplacements plus agréables pour son hôte. Il permet une aération optimale, et son sol antidérapant empêche votre boule de poils de glisser.

Le gros plus de cet accessoire ? Les bols pour l’eau et la nourriture ancrés dans la porte. Minou peut ainsi s’abreuver et contenter son estomac qui gargouille pendant le trajet. Ces gamelles s’avèrent particulièrement utiles pour les déplacements de longue durée, comme ceux des vacances ! Information en plus et non des moindres : la caisse Cabrio Catit possède une gouttière de collecte destinée à recueillir les aliments renversés ou l’urine du félin.

À noter qu’elle dispose de 2 systèmes d’ouverture (par le devant et sur le dessus). Quant à son mécanisme de verrouillage, il s’enclenche aisément à l’aide d’une seule main. Placée à l’intérieur de la voiture, sa poignée supérieure solide accueille facilement la ceinture de sécurité ; la bandoulière simplifie le transport du chat.

Disponible en 3 coloris (bleu gris, rouge cerise, turquoise), la cage de transport Cabrio Catit est un véritable triptyque représentant la sécurité, l’hygiène et la facilité.

Cage de transport Cabrio Catit. Dimensions : L. 51 x l. 33 x H. 35 cm. Charge maximale : 10 kg. Prix : 70,90 €.

Cage de transport Catit : maximisez le confort de votre chat pendant les déplacements

Un autre modèle illumine le catalogue de la marque. Durable, pratique et multifonctionnelle, la cage de transport Catit se décline en 2 formats pour s’adapter à la taille de votre fidèle compagnon. Le petit convient aux chats d’une hauteur maximale de 24 cm (27 cm pour le moyen).

Disponible dans les mêmes teintes que la caisse Cabrio Catit, elle revêt de nombreux avantages :

Bien ajourée sur les côtés, elle permet une bonne aération.

Le fond antidérapant évite à son hôte de glisser.

L’animal peut se nourrir et rester hydraté tout au long du voyage grâce aux bols amovibles.

La présence d’une gouttière de collecte garantit l’hygiène de la cage.

Le loquet de sûreté, les verrous latéraux et la poignée supérieure assurent la sécurité du chat.

Cage de transport Catit. Poids maximum recommandé : 10 kg. Prix : 31,90 € le petit modèle et 38,90 € le moyen.

Les cages de transport Catit et Cabrio Catit sont disponibles dans les magasins et sites de vente en ligne spécialisés ou directement sur la boutique en ligne de Catit.