Caché dans un hangar où il ne cessait de pleurer, ce chaton de 3 semaines trouve refuge auprès de chats plus âgés

Des passants ont été alertés par les cris perçants d’un chaton qui résonnaient à proximité d’un hangar. Après ce sauvetage, ils sont repartis avec un petit félin blessé. Entre les mains d’une famille d’accueil, il s’est rapidement épanoui malgré l’absence de sa maman biologique.

Ce genre de sauvetage n’a rien de facile. Dans ce cas ce sont des passants qui ont pu secourir le chaton puis le confier à une association. Tous les gens qui ont croisé la route de Bokbok reconnaissent son caractère combattif, prêt à aller de l’avant malgré les obstacles, notamment de santé.

Retrouvé seul et blessé

Le chaton était caché dans un hangar lorsque les passants sont allés à sa rencontre. Âgé d’environ 3 semaines, il ne cessait de pleurer, semblant ne demander qu’une chose : être l’abris du danger. Le tout jeune félin présentait des blessures au niveau du cou ainsi que des marques de morsures.

Aucune maman féline n’a été retrouvée aux alentours, ce qui a obligé les bénévoles de Chatons Orphelins Montréal à placer Bokbok en famille d’accueil.

Love Meow

« Il était absolument affamé »

Arrivé dans les plus brefs délais dans sa famille de transition, racontait Love Meow, le chaton a pu manger à sa faim.

Ses blessures ont été soignées elles aussi rapidement. Au bord de l’infection, le chaton a dû suivre un protocole très précis pour éviter les complications.

Nourri à la seringue, Bokbok a gagné 40 grammes en une journée, une progression très positive.

Love Meow

Une folle envie d’autonomie

Assez vite, Bokbok a ressenti l’envie de se nourrir seul. Il suivait sa mère adoptive partout, y compris en voiture, bien installé dans sa poussette. Trouvant refuge près de sa peluche préférée, le chaton a trouvé la routine qui lui correspondait. Il lui manquait une chose : la présence de congénères.

Love Meow

Accueilli chaleureusement par les doyens du foyer

Mis au contact des chats de sa mère d’accueil, Bokbok s’est tout de suite considéré comme l’un des leurs. Depuis la rencontre, le chaton suit ses mentors, les 2 chats les plus âgés de la maison, partout. Il n’est à ce propos pas rare de le trouver auprès de sa « grand-mère chat » qui a pris la place de sa maman en quelque sorte. Ce « petit gars courageux et déterminé » n’a pas fini d’étonner son entourage. Sa personnalité se dévoile de jour en jour et sa curiosité se lit de plus en plus clairement à travers son regard vif.