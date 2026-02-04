  1. Woopets
  5. « C’était comme si elle m’attendait », une petite chatte errante se laisse apprivoiser avec une glace et change de destin (vidéo)

« C’était comme si elle m’attendait », une petite chatte errante se laisse apprivoiser avec une glace et change de destin (vidéo)


dans la catégorie Sauvetages

Parfois, le destin semble s’occuper de tout… C’est un peu ce que raconte l’histoire d’Elphie, une petite chatte noire qui a trouvé sa famille grâce à un peu de chance et une simple friandise…

Illustration : "« C’était comme si elle m’attendait », une petite chatte errante se laisse apprivoiser avec une glace et change de destin (vidéo)"
© @thetarynhart / TikTok

Avez-vous déjà entendu parler du « système de distribution des chats » ? Selon cette théorie, un chat errant saura toujours vous trouver lorsqu’il est destiné à devenir votre compagnon. Pour Elphie, une petite chatte noire, ce système a plutôt bien fonctionné.

Une friandise convaincante

C’est Taryn Hart, une habitante de Dallas (Texas, États-Unis), qui a partagé la touchante histoire de cette petite boule de poils sur son compte TikTok.

La vidéo en question commence par le moment où Taryn réussit à convaincre la minette de lui faire confiance en lui offrant un peu de glace. Très intéressée par le dessert glacé, elle s’est progressivement rapprochée avant de donner quelques petits coups de langue pour goûter.

Illustration de l'article : « C’était comme si elle m’attendait », une petite chatte errante se laisse apprivoiser avec une glace et change de destin (vidéo)

© @thetarynhart / TikTok

C’est probablement grâce à cette friandise que la chatte a compris qu’elle avait trouvé de bonnes personnes. Amicale et joueuse, elle a rapidement commencé à créer des liens avec sa nouvelle famille, y compris avec le mari de Taryn qui est lui aussi tombé sous son charme.

« C’était comme si elle m’attendait pour que je vienne la trouver », assure la jeune femme dans la vidéo.

Illustration de l'article : « C’était comme si elle m’attendait », une petite chatte errante se laisse apprivoiser avec une glace et change de destin (vidéo)

© @thetarynhart / TikTok

Une adoption réussie

Sans attendre, Taryn et son mari ont emmené la petite chatte chez le vétérinaire, qui l’a soignée contre les vers et un parasite.

Tout semblait aller pour le mieux jusqu’à ce que la jeune femme découvre rapidement qu’elle était malheureusement allergique aux chats.

Illustration de l'article : « C’était comme si elle m’attendait », une petite chatte errante se laisse apprivoiser avec une glace et change de destin (vidéo)

© @thetarynhart / TikTok

Adorant les félins, sa mère a tout de suite souhaité recueillir la boule de poils, désormais connue sous le nom d’Elphie (en référence à Elphaba du film Wicked).

La minette s’est parfaitement adaptée à sa nouvelle maison, où elle s’épanouit jour après jour. Taryn peut heureusement continuer à lui rendre visite autant qu’elle le souhaite, pour partager avec elle câlins et instants complices.

@thetarynhart

this is the wild story of how we found a baby kitten???????????? or should I say, the story of Elphie???? #straykitten #straycat #babykittens #kittensoftiktok

? were going to be friends - speedylyric

A lire aussi : « Le premier libéré emporterait le chat » ex-prisonnier de guerre, cet Ukrainien adopte le chat qui lui a tenu compagnie en cellule

Comme le rappelle le média PawNation qui a relayé l’histoire d’Elphie, adopter un chat errant est une belle manière de lui offrir une seconde chance, mais cela implique de prendre certaines précautions.

Il est recommandé de consulter un vétérinaire dès le départ pour vérifier sa santé, s’assurer qu’il n’est pas pucé, mettre à jour ses vaccins et adapter son alimentation, surtout s’il s’agit d’un chaton comme Elphie. Si toutes les conditions sont réunies, vous pouvez alors en faire un membre de votre famille et lui offrir le plus doux des foyers.

