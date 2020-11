Brûlé dans un incendie, ce chaton de 5 semaines ne quitte plus les vétérinaires qui ont pris soin de lui !

© Rob Maguire

Victime d’un incendie, un chaton a été sauvé par les pompiers, puis pris en charge par des vétérinaires grâce auxquels il a pu surmonter cette terrible épreuve. Le jeune chat s’en est non seulement remis, mais il a, en plus, pu commencer une nouvelle vie au sein d’une famille aimante.

Pour Dobby, tout avait commencé l’année dernière. Alors âgé de 5 mois, il avait miraculeusement survécu à un incendie survenu dans un garage à Sudbury, dans la province de l’Ontario (Est du Canada).

Il avait été sauvé par des pompiers, puis emmené au Walden Animal Hospital. A la clinique vétérinaire, on s’est immédiatement mis au travail pour soigner les brûlures au 3e degré dont il souffrait au niveau des pattes, du dos et de la tête.

A mesure que le temps passait et que son état de santé s’améliorait, le jeune chat retrouvait son énergie et manifestait sa gratitude envers les vétérinaires par des câlins. Ce sont d’ailleurs eux qui l’ont prénommé Dobby.

Son histoire avait fortement touché Rob Maguire, habitant de l’île Manitoulin. Déjà propriétaire de 3 autres chats, il avait suivi son histoire à travers les réseaux sociaux. « On pouvait voir la douleur dans ses yeux sur certaines de ses photos », confie-t-il à Love Meow. Quelques jours plus tard, il a profité du fait de se trouver à Sudbury pour rendre visite au chaton à la clinique vétérinaire.

En rencontrant le félin, il a été frappé par sa force de caractère et sa joie de vivre : « Il portait des bandages partout. Malgré cela, tout ce qu’il voulait, c’était jouer », se souvient-il. Le petit chat avait aussi perdu des orteils, mais cela ne l’empêchait pas de faire étalage de son incroyable vitalité. Quand Rob Maguire a voulu partir, Dobby s’est accroché à son bras…

L’homme a continué de suivre ses progrès, puis, quand le chaton était prêt à être adopté, il s’est assuré d’être le premier à se présenter. Dobby a ainsi rejoint sa nouvelle famille. Il a fait connaissance avec ses congénères Swif, Orion et Norisle, qui n’ont pas mis longtemps à l’accepter comme l’un des leurs. Surtout Norisle, le plus proche et le plus attentionné des 3.

Rob Maguire et son petit clan lui ont offert tout leur amour pour l’aider à grandir dans les meilleures conditions. Dobby poursuivait ses traitements auprès de son nouveau propriétaire, qui explique d’ailleurs n’avoir eu aucun mal à lui donner ses médicaments : « J’ai simplement à le lui demander, et il les prend ».

