Blessé mais plein d’espoir, un chaton errant court vers une inconnue pour trouver de l’aide et prendre un nouveau départ (vidéo)

Lorsque Lilly a vu un minuscule chaton blessé courir droit vers elle dans l’herbe, elle n’a pas réfléchi une seconde avant d’agir et lui a immédiatement tendu la main. Dix jours plus tard, le petit rescapé était métamorphosé et une nouvelle vie s’offrait à lui.

Quand certains planifient soigneusement l’arrivée d’un nouvel animal dans leur vie, d’autres n’en n’ont pas le temps. C’est notamment le cas de Lilly, une jeune femme qui a rencontré le nouveau membre de sa famille totalement par hasard. Un sauvetage réconfortant relaté par PetHelpful.

Un sauvetage inattendu

Ce jour-là, Lilly se trouvait dans un quartier résidentiel quand elle a soudainement vu un minuscule chaton Siamois courir vers elle dans l'herbe. Le pauvre petit bonhomme était blessé et il avait visiblement besoin d’aide. La preuve : il était même prêt à faire confiance à un humain qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Combien de temps avait-il attendu avant trouver un peu d’aide ? Impossible à dire.

© @lilly.ctl / TikTok

Lilly, pour sa part, n’a pas hésité un seul instant à lui porter secours en l’emmenant chez le vétérinaire. « J'ai vu ce pauvre petit garçon sur le bord de la route et il a couru vers moi pour demander de l'aide. Bon endroit, bon moment. », écrit-elle en légende d’une vidéo TikTok immortalisant ce sauvetage imprévu.

Quand le hasard offre une famille pour toujours…

Personne ne sait ce qui est arrivé à ce petit chaton blanc avant sa rencontre avec Lilly, mais sa blessure dans le cou était plutôt grave. Heureusement, grâce à l’intervention de la jeune femme, il a pu recevoir des soins et se remettre rapidement. Dix jours après son sauvetage, il se portait même à merveille !

© @lilly.ctl / TikTok

Déjà propriétaire de 2 autres boules de poils, Lilly a décidé d’agrandir sa famille en gardant cet adorable petit rescapé. Il ne lui reste plus qu’à lui trouver un nom désormais ! Ce chaton a maintenant un foyer et une famille bien à lui, où il pourra grandir en toute sécurité.

@lilly.ctl Replying to @kitten 66 we are so happy to add this sweet baby to our family. He has a brother to always play with and a sister who will eventually play with him too. He’s healing quickly and he’s thriving. We’ll be going back to the vet next week for a check up. We just need some name suggestions for this little boy! ffypkikittenerescuea#catdistributionsystem ? Married Life - Michael Giacchino

« Il a un frère avec qui jouer toujours et une sœur qui finira par jouer avec lui aussi. Il guérit rapidement et il s'épanouit. », a expliqué Lilly en légende d’une vidéo de mise à jour. Grâce à la bienveillance de sa nouvelle maîtresse, une vie pleine de bonheur attend désormais cette adorable petite boule de poils !