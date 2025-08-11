  1. Woopets
  Blessé mais plein d'espoir, un chaton errant court vers une inconnue pour trouver de l'aide et prendre un nouveau départ (vidéo)

Blessé mais plein d’espoir, un chaton errant court vers une inconnue pour trouver de l’aide et prendre un nouveau départ (vidéo)


Lorsque Lilly a vu un minuscule chaton blessé courir droit vers elle dans l’herbe, elle n’a pas réfléchi une seconde avant d’agir et lui a immédiatement tendu la main. Dix jours plus tard, le petit rescapé était métamorphosé et une nouvelle vie s’offrait à lui.

Illustration : "Blessé mais plein d’espoir, un chaton errant court vers une inconnue pour trouver de l’aide et prendre un nouveau départ (vidéo)"
© @lilly.ctl / TikTok

Quand certains planifient soigneusement l’arrivée d’un nouvel animal dans leur vie, d’autres n’en n’ont pas le temps. C’est notamment le cas de Lilly, une jeune femme qui a rencontré le nouveau membre de sa famille totalement par hasard. Un sauvetage réconfortant relaté par PetHelpful.

Un sauvetage inattendu

Ce jour-là, Lilly se trouvait dans un quartier résidentiel quand elle a soudainement vu un minuscule chaton Siamois courir vers elle dans l'herbe. Le pauvre petit bonhomme était blessé et il avait visiblement besoin d’aide. La preuve : il était même prêt à faire confiance à un humain qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Combien de temps avait-il attendu avant trouver un peu d’aide ? Impossible à dire.

Illustration de l'article : Blessé mais plein d’espoir, un chaton errant court vers une inconnue pour trouver de l’aide et prendre un nouveau départ (vidéo)

© @lilly.ctl / TikTok

Lilly, pour sa part, n’a pas hésité un seul instant à lui porter secours en l’emmenant chez le vétérinaire. « J'ai vu ce pauvre petit garçon sur le bord de la route et il a couru vers moi pour demander de l'aide. Bon endroit, bon moment. », écrit-elle en légende d’une vidéo TikTok immortalisant ce sauvetage imprévu.

Quand le hasard offre une famille pour toujours…

Personne ne sait ce qui est arrivé à ce petit chaton blanc avant sa rencontre avec Lilly, mais sa blessure dans le cou était plutôt grave. Heureusement, grâce à l’intervention de la jeune femme, il a pu recevoir des soins et se remettre rapidement. Dix jours après son sauvetage, il se portait même à merveille !

Illustration de l'article : Blessé mais plein d’espoir, un chaton errant court vers une inconnue pour trouver de l’aide et prendre un nouveau départ (vidéo)

© @lilly.ctl / TikTok

Déjà propriétaire de 2 autres boules de poils, Lilly a décidé d’agrandir sa famille en gardant cet adorable petit rescapé. Il ne lui reste plus qu’à lui trouver un nom désormais ! Ce chaton a maintenant un foyer et une famille bien à lui, où il pourra grandir en toute sécurité.

A lire aussi : Les miaulements incessants d’une chatte récemment arrivée en famille d'accueil sauvent son frère malade (vidéo)

« Il a un frère avec qui jouer toujours et une sœur qui finira par jouer avec lui aussi. Il guérit rapidement et il s'épanouit. », a expliqué Lilly en légende d’une vidéo de mise à jour. Grâce à la bienveillance de sa nouvelle maîtresse, une vie pleine de bonheur attend désormais cette adorable petite boule de poils !

