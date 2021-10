Blessé et malade, un chat surmonte les épreuves avec brio avant de conquérir le coeur d'un couple

Il y a 7 mois, un chat est arrivé dans un état inquiétant au refuge Crash's Landing à Grand Rapids, dans le Michigan (États-Unis). Boiteux et gravement malade, il avait peu de chance d'être adopté... Mais le félin s'est rétabli de façon magistrale.

Œdipus Wrecks a été découvert en mars dans un état catastrophique. Le chat, âgé de 3 ans, boitait à cause de 2 pattes blessées. Des plaies et des infections cutanées recouvraient son corps meurtri... Le vétérinaire du refuge, qui l'a examiné, a indiqué qu'il souffrait également de vers intestinaux.

Comme si cela ne suffisait pas, le félin a été testé positif au virus de l'immunodéficience féline (FIV), qui affaiblit le système immunitaire de son hôte. Il est, en quelque sorte, l'équivalent du VIH sévissant chez l'être humain.

Les bénévoles ont fait tout leur possible pour sauver Œdipus. Le chemin de la guérison fut long, mais l'animal au pelage roux a réussi à surmonter les épreuves sous l'œil vigilant de ses bienfaiteurs. Il s'est, aujourd'hui, complètement rétabli.

© Crash's Landing

Un coup de cœur

Œdipus a été proposé à l'adoption au mois d'avril. Toutefois, il a dû se montrer patient avant qu'une famille ne daigne s'intéresser à lui. « Les longs séjours en refuge arrivent assez souvent », a déclaré Pam Van Rees, directrice des adoptions pour Crash's Landing. « Donc, nous leur donnons simplement de l'amour et de l'attention, et leur disons :"La prochaine fois, ce sera à ton tour." »

C'est seulement au cours du mois d'octobre, lors de l'événement annuel « Empty the Shelters » (« Videz les refuges ») organisé par Bissell Pet Foundation, que la vie du rescapé a pris un autre tournant. Il a rencontré ses nouveaux propriétaires !

« Mon partenaire et moi voulions un autre chat depuis un certain temps », a expliqué Abby Barker à Daily Paws. « Nous sommes allés à Crash's Landing pour quelques visites et avons choisi notre première chatte, Stevie Nicks. Nous avons pensé qu'elle pourrait avoir un ami pendant que nous sommes au travail, quelqu'un avec qui jouer et avec qui elle se sente bien. »

Leur choix s'est naturellement porté sur Œdipus, connu pour bien s'entendre avec ses congénères. Les Barker ont été attirés par son visage rond et expressif, ainsi que son comportement amical.

© Abby Barker

Le chat est prêt à aller de l'avant

Après quelques visites, le couple est rentré chez lui avec le nouveau membre de la famille. « Il a fallu un peu de temps aux chats pour s'habituer l'un à l'autre. Après quelques semaines, ils se câlinent et se toilettent », a confié Abby Barker.

Les propriétaires devront surveiller de près l'état d'Œdipus, en raison de son exposition au FIV. Pour l'instant, l'animal se porte bien et est prêt à vivre une nouvelle vie, entouré de compagnons bienveillants.

© Crash's Landing