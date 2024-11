"Belle journée de retrouvailles" pour un chat perdu pendant les vacances à 800 km de chez lui et réapparu 3 mois plus tard dans un camping

Un couple de Lorrains avait dû rentrer chez lui sans son chat, perdu lors de vacances à l’autre bout de la France, en Charente-Maritime en l’occurrence. 3 mois plus tard, la gérante d’un camping oléronais a appelé les propriétaires du félin pour leur annoncer une incroyable nouvelle.

Béatrice et Philippe sont les propriétaires d’un chat à la robe flame point et répondant au nom de Scooby. Habitant Dombasle-sur-Meurthe (54), à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Nancy, le trio s’était rendu sur l’île d’Oléron (17) pendant les vacances en juillet dernier.

Tout allait bien jusqu’à la disparition inexpliquée du matou. Avait-il eu « peur d'une voiture, d'un chien ? », se demande Philippe auprès de France Bleu. « Je ne sais pas s'il s'est perdu, s'il a été attrapé », poursuit le jeune retraité.

Les recherches sur place et via les réseaux sociaux n’ayant rien donné, les maîtres de Scooby devaient se résoudre à faire le voyage retour de 800 kilomètres sans lui au bout de 10 jours. Pour se consoler, le couple « s'est dit qu'il avait de la chance, qu'il s'était tellement plu ici qu'il n'avait plus envie de rentrer ».

Béatrice et Philippe sont ainsi restés sans nouvelles du félin jusqu’à ce rebondissement récent. La gérante d’un camping situé sur l’île d’Oléron venait de voir apparaître un chat ressemblant trait pour trait à Scooby.



Marie-Claire Penot / Facebook

Elle est aussitôt entrée en contact avec ses propriétaires et leur a envoyé des photos. Grâce à la forme distinctive de ses oreilles endommagées lors de vieilles bagarres, le couple a eu la confirmation qu’il s’agissait bien de son compagnon à fourrure adoré.

« Voilà aussi pourquoi l'identification est capitale et obligatoire »

Le lundi 28 octobre, Béatrice et Philippe ont effectué les 10 heures de trajet les séparant de leur chat pour le récupérer. Marie-Claire Penot, fondatrice et présidente du Refuge Oléronais, en a parlé sur Facebook. « Aujourd'hui fut une belle journée de retrouvailles », peut-on effectivement lire de sa part.

Elle pense que Scooby avait été recueilli par quelqu’un qui le croyait errant et en avait bien pris soin, vu son bon état de santé. « Voilà aussi pourquoi l'identification est capitale et obligatoire », conclut Marie-Claire Penot.