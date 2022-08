9 ans après, la famille d'un chat perdu reçoit un appel inattendu de la part d'une association

Bouda avait disparu en 2013 et ses propriétaires pensaient ne plus jamais le revoir. Jusqu’à cet appel surprise d’un refuge situé sur l’île d’Oléron. L’animal était identifié, ce qui a permis à sa famille de le récupérer 9 ans après.

Bouda a revu sa famille, lui qui n’avait plus signe de vie depuis 2013. Il a été retrouvé par une association grâce à son identification, rapportait 20 Minutes.



Ses propriétaires Karelle et Pascal Bourret habitaient, à l’époque de la disparition de ce chat, Dolus-d’Oléron sur l’île d’Oléron. Plus le temps passait, plus l’espoir de retrouver le félin s’amenuisait.

Ses maîtres l’avaient cherché partout en vain et multiplié les appels à l’aide via les réseaux sociaux, mais sans résultat. Pascal Bourret était persuadé que Bouda n’était plus de ce monde.

La famille s’était installée un temps à La Réunion, avant de retrouver la Charente-Maritime en élisant domicile à Saint-Jean-d’Angély, à environ 70 kilomètres de l’endroit où Bouda s’était volatilisé.

Elle restait sans nouvelles du chat jusqu’au 13 août dernier. Ce jour-là, l’association du Refuge Oléronais l’a appelée pour lui annoncer la nouvelle qu’elle n’osait plus espérer ; Bouda venait d’être retrouvé vivant quelques jours plus tôt.

Découvert dans une boîte au soleil

L’animal était dans une boîte, recouverte d’une serviette sous le soleil, quand on l’a découvert. Le refuge a constaté qu’il était enregistré au nom des Bourret, mais leurs coordonnées n’étaient pas à jour.

Marie-Claire Penot, présidente de l’association, a donc fait sa petite enquête pour obtenir leur contact. Elle revient d’ailleurs sur cette incroyable histoire dans la vidéo ci-dessous, où on la voit aux côtés de Bouda et de ses propriétaires :

Les retrouvailles ont eu lieu le lundi 15 août sur l’île d’Oléron.