Avis Weenect XS : notre test du collier GPS pour chat pour suivre chaque mouvement de votre félin en temps réel

Laisser son chat explorer l’extérieur contribue souvent à son bien-être. Mais pour les propriétaires, ces escapades peuvent aussi être une source d’inquiétude. Quand un minou tarde à rentrer ou disparaît plusieurs heures, l’angoisse monte vite : où est-il passé ? Pour répondre à cette préoccupation, le traceur Weenect XS, présenté comme le plus petit GPS pour chat au monde, promet de suivre les déplacements de votre félin en temps réel et de vous alerter s’il quitte une zone définie. Une promesse rassurante que Woopets a voulu mettre à l’épreuve avec l’un des membres félins de son équipe : Malabul, une petite aventurière malicieuse.

Malabul, c’est notre petite aventurière à 4 pattes. Trouvée dans la rue et adoptée via une association locale, cette minette tigrée vient tout juste de fêter ses 6 ans, mais son énergie reste débordante. Véritable petite maman pour ses frères et sœurs, elle adore jouer et a une passion secrète : subtiliser les chaussettes et les promener partout dans la maison ! Curieuse de tout, elle aime aussi explorer le quartier. Nous pensons qu’elle se limite aux petites balades dans le parc de notre résidence, mais nous la soupçonnons parfois de rêver plus loin, au-delà des routes et du fleuve qui bordent notre quartier… Avec le traceur GPS Weenect XS, conçu pour suivre les déplacements de nos boules de poils en temps réel via notre smartphone, nous pouvons enfin observer ses aventures et découvrir ses petits secrets !

Un pack complet prêt à l’emploi

Avant de suivre Malabul dans ses escapades, nous devons commencer par l’équiper. En ouvrant la boîte, tout est là. Il faut dire que le pack Weenect XS est pensé comme une solution clé en main. Il comprend :

un traceur GPS pour chat ;

une coque de protection en silicone ;

un collier élastique anti-étranglement pour éviter que le minou ne s'accroche aux arbres ou aux buissons lors de ses aventures ;

un chargeur ;

un petit guide de démarrage rapide.

Compact, de forme arrondie et très léger (seulement 27 g !), le traceur se fixe facilement sur le cou de Malabul sans la gêner. Si nous avons choisi d’utiliser le collier anti-étranglement fourni, nous aurions aussi pu l’installer sur un autre collier ou un harnais.

Du côté de la configuration, là encore tout est simple : après avoir chargé le traceur GPS, il suffit de télécharger l’application mobile (iOS ou Android), d’enregistrer le traceur sur le site de la marque et d’activer l’abonnement inclus. Un petit questionnaire rapide permet ensuite de personnaliser le profil de l’animal.

Lors de notre test, la connexion au GPS a pris un peu de temps, mais il a suffi de réinitialiser le traceur pour accélérer la détection du signal et en quelques minutes, Malabul était prête à partir à l’aventure sous notre œil attentif.

À la découverte de la vie secrète de Malabul

Une localisation en temps réel très précise

Le point fort du traceur Weenect XS est la localisation GPS en temps réel. Grâce à la technologie brevetée « InfinityTrack », la localisation de notre minette s'actualise chaque seconde (contre 2 à 3 secondes chez les concurrents), ce qui permet de suivre très précisément ses déplacements. La fonction « Superlive » de l’application permet ainsi de suivre Malabul en temps réel avec une précision militaire : pendant 1 ou 2 minutes avec l’abonnement basique, et jusqu’à 30 minutes avec l’abonnement premium.

Le Weenect XS inclut en outre un système d’alerte anti-fugue très pratique. Il suffit de définir une zone de sécurité, que l’on peut ajuster de 25 m à 2 000 m selon ses besoins.

Pour notre part, nous avons défini une zone à 50 m de la maison : dès que Malabul sort de cette zone, une notification apparaît immédiatement sur notre smartphone, afin d’agir rapidement. Une fonctionnalité particulièrement rassurante pour les petits aventuriers qui aiment explorer sans limites !

À ce propos, le traceur GPS Weenect n’a, lui non plus, pas de limites : contrairement au Bluetooth, sa carte SIM multi-réseaux fonctionne dans plus de 170 pays, sans aucune limite de distance. Votre boule de poils peut donc se trouver à des kilomètres de chez vous ou se perdre à l’étranger, le GPS pourra toujours vous indiquer sa position.

Les habitudes de Malabul

Le traceur Weenect XS permet également de récolter une mine d’informations sur les faits et gestes de votre petit poilu. Grâce à la fonction « Analyse de territoire » de l’application, nous avons ainsi découvert où Malabul passait le plus de temps. Nous avons pu visualiser ses trajets récents, repérer ses coins préférés et comprendre ses habitudes.

Nous avons donc pu confirmer qu’elle adorait faire le tour de la résidence, comme nous le pensions, mais aussi qu’elle aimait bien se promener près du petit cours d’eau près de la maison où il y a souvent beaucoup d’oiseaux. Ces déplacements peuvent être visualisés sur des cartes 2D classiques avec un abonnement basique ou sur des cartes plus détaillées (3D, HD, chemins et sentiers…) avec un abonnement premium.

Hormis les déplacements et la localisation de notre minette, nous avons également découvert que l’application Weenect offrait un suivi d’activité, des informations sur ses temps de sommeil, et une analyse de son comportement. Ces données sont très utiles pour détecter un éventuel changement d’habitude ou un problème de santé dès les premiers signes. Dans le cas de Malabul, pas de véritable surprise : en dehors de ses petites rondes d’exploration, la demoiselle a un goût prononcé pour la sieste et la surveillance du quartier.

Des fonctionnalités originales

En plus de la localisation en temps réel et le suivi d’activité, le traceur Weenect XS intègre aussi plusieurs options intéressantes :

- L'éducation au rappel grâce à sa sonnerie ou sa vibration. En l’activant au moment des repas par exemple, le chat apprend progressivement à associer le signal à la nourriture et à revenir de lui-même. C’est une méthode douce et positive, idéale pour les animaux sourds ou aveugles. Soyons honnête : Malabul n’a pas vraiment apprécié cette option, mais avec un peu d’entraînement et de patience, elle finira sûrement par comprendre le principe !

Lampe intégrée : une petite lampe torche sur le traceur est activable depuis votre smartphone, ce qui est très pratique pour repérer votre boule de poils dans l’obscurité ;

Étanchéité IP68 : le traceur est waterproof et peut rester immergé jusqu’à 1,5 m de profondeur pendant 60 minutes. Un bon point qui le protège de la pluie ou des baignades imprévues ;

La définition de zones d’économie d’énergie : lorsque Malabul se trouve près du wifi de la maison (et donc qu’elle n’est pas en exploration à l’extérieur), la consommation du traceur diminue automatiquement. Dans ce cas, l'intelligence artificielle optimise la batterie en fonction des mouvements, permettant à celle-ci de durer jusqu’à 10 jours (3 jours sans le mode d’économie d’énergie).

se trouve près du wifi de la maison (et donc qu’elle n’est pas en exploration à l’extérieur), la consommation du traceur diminue automatiquement. Dans ce cas, l'intelligence artificielle optimise la batterie en fonction des mouvements, permettant à celle-ci de durer jusqu’à 10 jours (3 jours sans le mode d’économie d’énergie). Weenect+ : une plateforme communautaire spéciale intégrée à l’application Weenect pour tous les utilisateurs. On y trouve des offres intéressantes de partenaires et des contenus vidéo exclusifs. On peut par exemple trouver des conseils d'expert pour habituer les chats à porter un collier et un traceur grâce à l’entraînement au clicker.

Verdict : Malabul approuve et ses humains aussi !

Le Weenect XS a passé le test haut la patte. Le traceur est discret, facile à installer et à utiliser, et offre une localisation en temps réel grâce à la technologie brevetée « InfinityTrack », des alertes anti-fugue, un suivi d’activité, des zones de sécurité, et même un petit outil pour l’éducation au rappel. Tout est pensé pour que nos chats explorateurs profitent de la vie sans que, nous, leurs propriétaires, nous nous inquiétions.

Malgré un petit temps de connexion au démarrage, l’utilisation de ce traceur GPS reste simple et efficace. Il nécessite certes un abonnement, mais la tranquillité d’esprit et la sécurité qu’il apporte valent largement l’investissement.

Et pour couronner le tout, Weenect offre une garantie à vie sur tous ses produits : lorsqu’une réparation n’est pas possible, la marque remplace l’appareil par un produit reconditionné. Une façon concrète de lutter contre l’obsolescence programmée.

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En résumé, grâce au traceur GPS Weenect XS, Malabul peut continuer ses petites aventures, tandis que nous savons exactement où elle se trouve. Un GPS rassurant, complet, et approuvé par notre petite exploratrice préférée !