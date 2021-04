Une femme retrouve son chat 5 ans après sa disparition (vidéo)

Margaret Burcham ne pensait jamais retrouver son chat. L’animal a disparu 5 ans plus tôt dans le Kentucky et n’est pas revenu. Tout espoir était perdu. Jusqu’au jour où l’association Heart of Texas Lost and Found Pets a offert le plus merveilleux des cadeaux à la propriétaire.

« J’ai consulté et j’ai appelé tous les refuges », a déclaré Margaret Burcham à la suite de la disparition de sa chatte prénommée Bernie, dans le Kentucky. Après maints efforts pour retrouver son compagnon, l’Américaine a finalement accepté, non sans mal, qu’elle ne le reverrait plus jamais, relate People.

5 ans plus tard, Margaret n’a toujours pas oublié Bernie. La fondation Heart of Texas Lost and Found Pets l’a contactée pour lui annoncer que le félin avait été retrouvé. Choc, confusion, ravissement, une tornade d'émotions s’est emparée de Margaret. Les bénévoles ont expliqué que Bernie avait été aperçue en train de vagabonder à Waco, au Texas. Le quadrupède, visiblement en bonne santé, a été amené chez le vétérinaire pour vérifier la présence d’une puce électronique.

© WCPO 9 / Youtube

Les bénévoles ont remis la chatte à sa propriétaire

Une fois la chatte identifiée, les volontaires ont aussitôt appelé sa propriétaire… qui avait déménagé à Dayton, dans l’Ohio. L'animal a effectué un nouveau voyage de plusieurs milliers de kilomètres, entre les deux États, accompagnée de l'équipe. Bernie a été remise dans les bras de Margaret, comblée, jeudi 25 mars. « Pouvoir rendre visite à une famille […] et lui donner la joie de retrouver son animal, ça en vaut vraiment la peine », a confié Brandi Neth, l’une des bénévoles. L'émotion a été au rendez-vous.

Personne ne sait exactement comment Bernie a réussi à parcourir seule des centaines de kilomètres entre le Kentucky et le Texas, au cours des 5 dernières années. « Nous devons parler », a plaisanté Margaret lors des retrouvailles avec son compagnon à fourrure.