Au-delà de la localisation, ce nouveau collier GPS Kippy analyse aussi le bien-être de votre félin

Si comme beaucoup de propriétaires, vous angoissez lorsque votre chat disparaît dehors pendant des heures, le nouveau collier GPS Kippy CAT 2 de Kippy pourrait bien vous apporter plus de sérénité. Avec ce collier connecté nouvelle génération, la marque italienne entend en effet vous aider à suivre en temps réel les déplacements et le bien-être de votre petit explorateur à moustaches.

Nos amis les chats adorent partir à l’aventure, mais leurs escapades sont souvent une source d’inquiétude pour leurs propriétaires. Et pour cause ! Chaque année, ce sont plus de 60 000 chats qui sont déclarés perdus en France selon l’I-CAD. Pour garder un œil sur ces petits aventuriers à 4 pattes, les objets connectés se multiplient. C'est dans ce contexte que Kippy, spécialiste des technologies pour animaux de compagnie, lance Kippy CAT 2, la nouvelle version de leur collier GPS pensé spécialement pour les félins, fruit de plusieurs années de recherche menées notamment avec l’Université de Milan en Italie.

Une localisation plus rapide et plus fiable

Parce qu’un chat n’a pas toujours envie de révéler le programme de sa journée, Kippy CAT 2 a été conçu pour rassurer les propriétaires sans entraver la liberté de leur compagnon. Cette nouvelle génération de collier GPS mise sur une localisation plus rapide, plus précise et plus fiable que l'ancienne version grâce à une connectivité LTE optimisée et à un système GNSS capable d’exploiter plusieurs réseaux satellites avec une meilleure sensibilité du signal. Grâce à cela, le suivi en temps réel se met à jour en quelques secondes seulement, facilitant la recherche de votre boule de poils en cas de disparition ou d’escapade prolongée.

© Kippy

L’appareil comprend également une fonctionnalité de géorepérage qui permet de définir une zone de sécurité et d’être alerté dès que votre chat en sort.

De même, en cas de disparition, le système dispose d’un signal sonore et d’une lampe intégrée qui facilitent la localisation de votre petit moustachu, notamment dans un jardin, un sous-bois ou un environnement peu éclairé.

Pensé spécifiquement pour les félins, Kippy CAT 2 se distingue des nombreux traceurs initialement développés pour les chiens puis adaptés aux chats. Léger (23,8 g), compact et ergonomique, il est intégré à un collier équipé d’un système anti-étranglement qui se détache automatiquement en cas de tension excessive.

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Totalement étanche (il supporte 30 min d’immersion à 1 mètre de profondeur) et résistant à la poussière, il accompagne les aventures quotidiennes des minous de plus de 4 kg, en intérieur comme en extérieur. Enfin, ce collier connecté offre jusqu’à 14 jours d’autonomie selon l’utilisation (soit un gain de 10 à 15 % par rapport à la version précédente). De quoi laisser nos aventuriers à moustaches explorer leur territoire en toute liberté, tout en gardant un œil discret sur leurs déplacements.

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Au-delà du GPS, un outil de suivi du bien-être félin

Si retrouver son chat rapidement reste la fonction première d’un traceur GPS, Kippy CAT 2 va plus loin en proposant de véritables outils de suivi du bien-être animal. L’application permet non seulement de visualiser les déplacements de votre minou en temps réel, mais aussi d’accéder à l’historique de ses trajets sur plusieurs semaines. Une façon de découvrir ses itinéraires favoris, ses cachettes préférées ou encore l’étendue réelle de son territoire, souvent bien plus vaste qu’on ne l’imagine.

Le dispositif analyse également l’activité quotidienne de votre petit compagnon grâce à la technologie Health Rate, développée avec des experts vétérinaires. Temps de repos, cycles de sommeil, niveau d’activité : ces données permettent de mieux comprendre les habitudes de votre boule de poils et d’identifier plus facilement d’éventuels changements de comportement. Un atout précieux lorsque l’on sait que les chats ont tendance à dissimuler les premiers signes d’inconfort ou de maladie !

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En somme, le collier GPS connecté Kippy CAT 2 est un outil précieux pour les propriétaires inquiets. Une solution qui ne révélera sans doute jamais tous les secrets de votre félin, mais qui pourrait au moins vous aider à savoir où il les cache…

Disponible sur le site de la marque et sur les principales plateformes e-commerce, le collier Kippy CAT 2 sera également proposé dans plus de 600 points de vente en France à partir de juillet prochain. Pour plus d’informations et connaître les tarifs, rendez-vous sur le site de Kippy.