Au bon endroit au bon moment, un chat sauvé par une mère et sa fille découvre la perspective d’une vie en famille, entouré d’amour (vidéo)

Tag 24 est revenu sur ce sauvetage marqué par l’évidence. À Hawaii, Nia était partie en balade avec sa fille. Cette dernière se trouvait dans sa poussette et sa maman écoutait son podcast préféré tout en contemplant le paysage. La promenade bucolique a pris fin lorsque Nia a entendu un étrange bruit, provenant d’un buisson.

« J’ai franchi le talus et il était là »

En effet, la jeune femme n’a pas hésité une seule seconde avant de se diriger vers le bruit en question. Elle avait l’intuition qu’un être vivant se trouvait dans un état critique et l’attendait.

Comme elle l’a raconté plus tard sur son compte TikTok, Nia a découvert la présence d’un chaton très jeune, envahi par une grande anxiété. Il était livré à lui-même et n’avait même pas d’eau ou de nourriture aux alentours.

Bouleversée, Nia s’est empressée de le prendre dans ses bras. Elle a été très surprise par sa réaction.

Blotti dans le creux de sa main

L’attachement s’est fait instantanément. La jeune femme est rentrée chez elle avec sa fille et son nouveau compagnon au pelage blanc et roux. Elle a pu constater qu’il souffrait, en particulier au niveau des yeux.

Un peu plus tard dans la journée, il a été amené à la clinique vétérinaire. Le professionnel lui a administré les traitements nécessaires curatifs ou préventifs en ce qui concerne les vers et les puces. Il s’est aussi attardé sur une forte inflammation aux yeux, qui faisait suite à une blessure. L’issue, pour le vétérinaire, n’était pas positive. Le chaton allait perdre la vue dans les semaines à venir, malgré la prise en charge.

@niabriana9 - TikTok

Se sentir enfin chez soi

Comme une évidence, Nia a décidé de garder le félin qu’elle avait rencontré un peu plus tôt. Adorable, ce dernier se sent proche de sa famille et aime son quotidien. Il n’a sans doute pas choisi sa famille par hasard. Nia, qui croit au destin, est persuadée que le chaton a été mis sur sa route au bon moment, au bon endroit. Disposée à l’accueillir avec son récent handicap, elle était en effet la famille rêvée pour offrir le meilleur au félin malmené dès son plus jeune âge.

