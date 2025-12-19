Attirés par l’odeur du poisson, 4 chatons faméliques émergent d’un tas de bois et surprennent leurs sauveteurs par leur résilience

Au cœur d’une déchetterie, une intervention de routine s’est transformée en une véritable mission de sauvetage pour une poignée de félins en détresse. Grâce à la vigilance et à la détermination des bénévoles, plusieurs chats livrés à eux-mêmes ont enfin pu quitter un environnement dangereux pour retrouver sécurité, soins et confort. Une opération qui a réservé bien des surprises aux intervenants, et surtout une seconde chance à ces petits rescapés.

Le sauvetage de 4 chatons livrés à eux-mêmes dans une décharge leur permet d’aspirer à un avenir radieux, à l’abri du besoin et du danger, mais pas seulement. Il a également entraîné la découverte et la prise en charge de plusieurs autres chats qui erraient sur le même site, rapportait la BBC .

L’association Cats Protection est récemment intervenue dans la déchetterie Westcombe Waste à Somerton, petite ville du Somerset dans le sud-ouest de l’Angleterre. Rebecca Dawson et les autres bénévoles engagés sur cette opération ont repéré les jeunes félins ayant trouvé refuge sous un tas de bois de 8 mètres de haut.

Pour les attirer hors de leur cachette, l’équipe de Cats Protection a utilisé d’alléchants morceaux de hareng. Son approche a porté ses fruits, puisqu’elle a pu mettre la main sur les chatons et les emmener au refuge pour les faire examiner par un vétérinaire.

Les minets, 3 mâles et une femelle, sont âgés de 5 semaines. Ils ont été appelés Jack, Jill, Skip et Marley par leurs bienfaiteurs. Malheureusement, ces derniers ont également trouvé 2 autres chatons décédés.

20 chats secourus

Alors qu’ils pesaient moins de la moitié de leur poids normal au moment de leur sauvetage, les rescapés sont aujourd’hui en pleine forme grâce aux soins, à l’attention et à l’alimentation spécifique reçus de la part de Rebecca Dawson et ses collègues.

Les 4 chatons se portent à merveille, y compris Jack, dont l’état de santé suscitait le plus d’inquiétude. “Ils adorent par-dessus tout jouer ensemble et faire des bêtises”, dit la bénévole.



Cats Protection Yeovil & District Branch / Facebook

A lire aussi : Abandonnée au refuge en très mauvaise santé et avec son bébé, cette jolie chatte découvre enfin le bonheur d’être aimée et protégée

Cats Protection ne s’est pas arrêtée là, puisqu’elle a installé des caméras et des cages trappes à la déchetterie pour secourir d’autres chats. L’association a ainsi pu en sauver 20 au total, dont 2 chattes enceintes et un mâle à 3 pattes.