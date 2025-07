Atteinte d’un léger handicap physique, cette petite chatte peine à trouver une famille mais peut heureusement compter sur sa maman d’accueil

Batty n’est pas une chatte comme les autres. En effet, depuis sa naissance, elle arbore une petite coquetterie physique : son museau fendu. Trop jeune pour rester enfermée au sein du refuge de la Chris Griffey Memorial Feline Foundation, elle a cependant rapidement été prise en charge par Kimberly, une bénévole qui officie comme famille d’accueil. “Elle a un museau fendu, ce qui signifie que ses narines sont écartées. Parfois, ils ont aussi une fente palatine, mais ce n'est pas le cas de Batty”, a expliqué cette dernière lors d’un entretien accordé au média Love Meow. La jeune femme assure néanmoins que la petite chatte n’éprouve aucune difficulté à respirer.

© @somdkittenfosters / Instagram

Une minette “très affectueuse”

Rapidement, Batty a dévoilé une personnalité solaire, joyeuse et très câline. “Elle est si douce. On dirait une petite balle… Elle adore jouer avec les autres chatons, a de magnifiques moustaches et adore regarder Bird TV sur YouTube. Elle est très affectueuse. Elle adore être tenue dans les bras ou simplement s’allonger sur vous. Quand vous la touchez, elle fond et se retourne pour se faire caresser le ventre”, a-t-elle révélé. En raison de sa particularité, elle arbore également une expression de “surprise perpétuelle”, ce qui la rend très rigolote et attachante.

© @somdkittenfosters / Instagram

Peur de rien

Aventurière dans l’âme, Batty a pour habitude de faire des zoomies dans toute la maison et d’inspecter minutieusement tous les recoins en quête d’une bêtise à faire. Mais, par-dessus tout, elle adore réclamer des câlins. Elle se roule en boule sur les genoux de son humain et offre volontiers son ventre dans l’attente des meilleures caresses… A quelques semaines seulement, elle a même accompagné Kimberly en voiture pour aller faire des courses !

Depuis, Batty a bien grandi. Elle n’a cependant toujours pas été adoptée et est toujours chez sa maman d’accueil…

