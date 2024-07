Atteint d'une maladie rare, ce Persan vit sans se péoccuper de son pelage incontrôlable (vidéo)

Atchoum n’est pas un chat comme les autres. C’est le moins qu’on puisse dire ! Atteint d’hypertrichose, ce Persan doit vivre au quotidien avec la contrainte d’une pousse continuelle et incontrôlée de ses poils. Sa maman, toiletteuse, est heureusement là pour entretenir ce pelage foisonnant et offrir à ce félin unique la vie la plus normale possible.

Lorsque Nathalie Côté a vu pour la première fois Atchoum, elle a immédiatement craqué pour ce chaton Persan au look de savant fou. Le minou avait été offert à une vétérinaire de l’Hôpital Vétérinaire de Repentigny, au Québec (Canada), où Nathalie travaille comme toiletteuse. Après l’avoir hébergé un week-end, elle a demandé à la vétérinaire s'il était possible de l'adopter. C’est de cette manière qu’elle est devenue la nouvelle maitresse d'Atchoum.

Une maladie rare

Il n’échappera à personne que ce minou a un look atypique. La cause ? Un dérèglement hormonal appelé « hypertrichose ». Du grec hyper (« avec excès ») et thrix, trikhos (« poils »), l’hypertrichose se traduit par une pousse continuelle et excessive des poils. Également surnommée « Syndrome du loup-garou », cette maladie peut survenir chez de nombreux mammifères, y compris chez les humains, mais elle reste rarissime chez les chats.

Atchoum the cat / Facebook

En plus d’une pousse incontrôlée des poils sur certaines parties de son corps, en particulier sur son visage, l’hypertrichose a provoqué chez Atchoum la pousse de griffes incroyablement épaisses et longues qui ont nécessité une intervention chirurgicale, et de dents extrêmement petites.

Vivre avec l'hypertrichose

Comme l’explique PetHelpful, à part ces petites complications, Atchoum est un chat de 10 ans en parfaite santé qui vit comme tous les autres félins domestiques, même si ses longs poils lui tombent parfois un peu dans les yeux.

Atchoum the cat / Facebook

Heureusement pour lui, sa maîtresse est une toiletteuse qui sait comment entretenir cette pilosité exubérante, afin qu’elle ne nuise ni à sa santé, ni à son bonheur. Nathalie Côté avoue également qu'elle passe l'aspirateur jusqu'à 5 fois par jour pour venir à bout de la quantité prodigieuse de poils que son chat laisse derrière lui…

C’est certainement le prix à payer pour vivre avec cette extraordinaire petite boule de poils qui a même ses admirateurs sur les réseaux sociaux. Atchoum compte en effet à ce jour plus de 254 000 abonnés sur Facebook et plus de 834 000 followers sur Instagram ! Une star véritablement au poil !