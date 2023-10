Aspergé d'eau de Javel par son propriétaire, ce chaton se bat pour survivre à ses brûlures chimiques

L’ancien propriétaire de Meadow voulait la débarrasser de ses puces et avait décidé de le faire non pas au moyen d’une solution antiparasitaire adaptée, mais avec un produit ménager hautement toxique et corrosif. Résultat, cette pauvre chatte a dû vivre des mois avec de terribles brûlures et être nourrie via un tube.

Une chatte ayant souffert d’abominables brûlures chimiques, à cause de l’acte inconsidéré de son maître, a été sauvée par une vétérinaire et son association, rapportait Yorkshire Live le lundi 16 octobre.

Des nouvelles rassurantes ont été données le dimanche 15 octobre par Katie Lloyd au sujet de Meadow, chatte qui était en grande détresse. Vétérinaire et fondatrice du refuge Bradford Cat Watch Rescue & Sanctuary, Katie Lloyd a annoncé sur Facebook que cette jeune minette de 6 mois pouvait désormais s’alimenter normalement et que son état de santé ne suscitait plus d’inquiétude.

Aspergée d’eau de Javel

Une issue qui paraissait quasi impossible quelques mois plus tôt, au moment de son sauvetage. En mai dernier, en effet, elle avait été découverte avec de terribles brûlures un peu partout sur le corps et la gorge extrêmement douloureuse.

C’était la conséquence d’une grave erreur de la part de son ancien propriétaire, qui cherchait à la débarrasser de ses puces en la trempant dans de l’eau de Javel. Meadow avait ainsi la peau brûlée et ensanglantée. Elle perdait ses poils et était incapable d’avaler quoi que ce soit. Elle n’était alors âgée que d’un mois et demi.

Prise en charge par le Bradford Cat Watch Rescue & Sanctuary, structure d’accueil située à Bradford dans le nord de l’Angleterre, la jeune chatte avait été intubée et ses plaies nécessitaient des soins continus.

« Meadow s'est complètement rétablie »

« Meadow est nourrie via une sonde naso-gastrique et ses pansements sont changés 2 fois par jour », indiquait Katie Lloyd à ce moment-là. Cette dernière et son équipe ont travaillé d’arrache-pied pour l’aider à survivre et à surmonter cette épreuve. Leurs nobles efforts ont porté leurs fruits.

« Nous sommes ravis de vous annoncer qu'après 6 longs mois, Meadow s'est complètement rétablie », se réjouissait ainsi la vétérinaire sur le groupe Facebook consacré à l’association.



Katie Lloyd / Facebook

Ces 5 dernières semaines, la chatte opérait une transition alimentaire graduelle. Elle passait d’aliments exclusivement liquides à de la pâte, puis de la bouillie et de la mousse. A présent, elle mange des flocons pour chaton.

L’apparence de Meadow a aussi énormément changé ; son poil repousse et elle reprend du poids. Grâce au dévouement du personnel du Bradford Cat Watch Rescue & Sanctuary, cette chatte ayant vécu un long cauchemar peut désormais aspirer à un avenir radieux.