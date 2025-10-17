5 heures après leur adoption tant attendue, ces 2 adorables chats séniors sont rapportés au refuge par leur nouveau propriétaire

Lorsqu’un chien ou un chat qui a passé plusieurs années en refuge est finalement adopté, c’est une grande fête. Ce fût le cas pour Rusty et Tigger, tous les 2 âgés de 18 ans ! Malheureusement, ils ne sont restés dans leur nouveau foyer que 5 petites heures avant d’être ramenés par l’humain qui venait à peine de les adopter…

Rusty et Tigger, 18 ans chacun, attendaient d’attirer l’attention d’un adoptant depuis des années. Le jour où le miracle est enfin arrivé, ils espéraient bien profiter du peu de temps qu’il leur restait pour vivre heureux et aimés. Mais, comme le rapporte le média Pethelpful , tout ne s’est pas passé comme prévu. En à peine 5 heures de temps, l’homme qui les avait adoptés est revenu au refuge afin de les abandonner à son tour. Le bénévole et photographe Albert Harris a partagé cette triste histoire sur son compte TikTok . “Imaginez être adoptés puis ramenés au refuge 5h après, ce même jour, simplement parce que vous ne vous entendez pas avec les chiens de la famille et que vous étiez trop stressés par cette situation…”, peut-on lire en légende sur la vidéo.

@aharrisphoto Besties they are 18 year old senior cats that deserve a home, they dont deserve to be in a cold dark kennel in their golden years. They deserve so much better than to be here. If you want to save more senior cats’ lives, You know what to do! #seniorrescuecat #sheltercat #seniorcat #animalshelter ? Ambient-style emotional piano - MoppySound

“Pauvres bébés”

Visionnée plusieurs centaines de milliers de fois et likée plus de 37 300 fois, la séquence est rapidement devenue virale. Dans la section réservée aux commentaires, les internautes ont été très nombreux à s’offusquer du comportement de leur humain. “Pauvres bébés, j'espère qu'ils trouveront bientôt un foyer avec de bons humains !”, écrivait l’un d’eux tandis qu’une certaine Rachael affirmait : “Certaines personnes ne vérifient même pas leurs contrats de location ou ne demandent pas l’avis de leur famille !”.

© @aharrisphoto / TikTok

Une troisième chance

Selon les dires de leur humain, il n’avait pas non plus le temps de s’occuper des 2 matous âgés car il devait déjà veiller sur son père atteint d’un cancer. Une situation familiale compliquée qui aurait dû être prise en compte avant même de lancer un processus d’adoption…

Fort heureusement, Rusty et Tigger ne sont pas restés très longtemps au sein du refuge puisqu’une autre personne, patiente et bienveillante, a décidé de les adopter ensemble et cette fois pour la vie !