Après un signalement, les autorités découvrent 78 chats négligés et en mauvaise santé dans la résidence d'un couple. Leur sauvetage devenait impératif !

Aux Etats-Unis, des dizaines de chats ont été secourus par la police, les pompiers et les associations de protection animales d’une ville du Missouri. Les félins vivaient dans des conditions déplorables, dans une maison dont les occupants ont été arrêtés dans la foulée. Des cadavres de chats y ont également été découverts.

Le mercredi 26 août dernier, la police de Sedalia (Etat du Missouri) est intervenue dans une propriété après avoir été informée que des animaux souffrants y vivaient, rapporte la chaîne KRCG TV.

Disposant d’un mandat, les policiers, accompagnés notamment des pompiers locaux et de diverses associations, ont ainsi pu évacuer 78 chats vivants au total. Ils y ont également trouvé des chatons morts placés dans des sacs, ainsi que 27 corps de chats – dont 20 chatons – enterrés dans l’arrière-cour de la maison.

Parmi les chats secourus, beaucoup devaient être traités en urgence. Ils ont été emmenés au refuge municipal pour être examinés, soignés, nourris et réhydratés. Hélas, certains sont décédés peu après le sauvetage. Leurs congénères les plus en forme ont été confiés à d’autres structures d’accueil du Missouri. Ils seront bientôt proposés à l’adoption.

Les occupants des lieux, un homme de 37 ans et répondant au nom de Ferdinand M. Bucayan, ainsi qu’une femme de 59 ans, Teodora Dalumpines, ont été arrêtés par la police de Sedalia et conduits à la maison d’arrêt du comté de Pettis. Ils devront comparaître devant le tribunal pour négligence et maltraitance d’animaux, toujours selon le site de KRCG TV.