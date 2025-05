Après un sauvetage, une femme au grand coeur reconnaît une chatte errante qu'elle nourrissait dans la rue et lui offre une nouvelle vie

Paradoxalement, la détresse dans laquelle une chatte errante s’est retrouvée lui a ouvert la voie vers un nouveau départ dans la vie. Grâce aux témoins qui ont lancé l’alerte, aux policiers et aux bénévoles qui l’ont secourue, ainsi qu’à une habitante au grand cœur qui la connaissait depuis des années, Christina coule des jours heureux dans sa nouvelle maison.

Dans l’Etat de New York (Etats-Unis), la police avait été alertée par des témoins au sujet d’une chatte errante en mauvaise posture. En tentant de franchir une clôture, la féline s’était coincé la patte en haut de celle-ci, entre 2 lattes. Les forces de l’ordre ont tout de suite su qui appeler à la rescousse ; Frankie Floridia, sauveteur animalier chevronné et fondateur de la Strong Island Animal Rescue League. Nous vous avions d’ailleurs déjà parlé d’un double sauvetage qu’il avait brillamment réalisé avec son équipe en 2022.

La description qu’il a reçue de la situation n’augurait rien de bon pour la chatte en question. « Selon la durée pendant laquelle ils restent accrochés à la clôture, il arrive que les ligaments soient sectionnés… Et la patte doit alors être amputée », explique-t-il, en effet, à The Dodo.

Les policiers arrivés sur les lieux ont réussi à libérer sa patte, puis à l’immobiliser sous une cage de hockey sur glace. Ils ont été rejoints par Frankie Floridia qui a tout de suite constaté qu’elle boitait.

Lui et les autres bénévoles ont emmené la chatte à la clinique vétérinaire Long Island Spay and Neuter où elle a subi une radiographie. Par chance, cette dernière a révélé qu’elle ne souffrait pas de fracture, mais d’une simple foulure.

La rescapée s’est ainsi vu administrer des traitements anti-inflammatoires et antibiotiques. Elle a également été vaccinée.

Une vieille connaissance lui offre une nouvelle vie

Quelques heures après son sauvetage, une dame habitant le quartier et nommée Lori Ressa l’a reconnue sur la publication Facebook de la Strong Island Animal Rescue League. Elle la nourrissait depuis de longues années et avait même adopté de 2 ses chatons 8 ans plus tôt.

Lori Ressa lui avait d’ailleurs donné un nom : Christina. Elle a finalement décidé de lui ouvrir les portes de son foyer. La minette pourra rester chez elle autant qu’elle le voudra et ne manquera plus jamais de rien.

Strong Island Animal Rescue League

Lori Ressa a récemment donné des nouvelles de Christina, assurant qu’« elle va très bien » et qu’elle est « désormais une chatte d’intérieur qui profite pleinement de la vie ».