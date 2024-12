Trouvé maigre et couvert de cicatrices, un ancien chat errant savoure aujourd’hui la douceur d’un foyer aimant (vidéo)

Il y a quelques mois, lorsque M. Biscuits a été retrouvé dans une rue d'Édimbourg (Écosse), il était « maigre, griffé et effrayé ». Confié au refuge Edinburgh Dog and Cat Home, l’ancien chat errant a depuis recouvré la santé et a même trouvé un foyer pour toujours juste à temps pour Noël !

Une renaissance

À l’arrivée de M. Biscuits au refuge pour chiens et chats d’Édimbourg, le personnel du centre a estimé qu'il était errant depuis « très longtemps ». Le minou était notamment mal nourri et « couvert de cicatrices de guerre », témoins de sa vie difficile dans la rue. Il a également eu besoin d’un certain temps pour s’habituer à ses nouveaux amis et à se remettre sur pattes. Avec le temps, les cicatrices de M. Biscuits ont toutefois fini par guérir et le minou est progressivement sorti de sa coquille.

Le refuge a alors commencé à chercher pour lui une famille spéciale en qui il pourrait avoir confiance. Ses nouveaux maîtres devraient avoir beaucoup d'expérience avec les chats afin de laisser M. Biscuits « aller à son rythme ».

Comme un miracle de Noël, le gentil chat a finalement trouvé cette maison parfaite chez Judith, juste avant les fêtes de fin d’année.

© Edinburgh Dog and Cat Home / Facebook

Et si on remboursait vos frais vétérinaires ? Grâce à l'assurance Woopets, 100% de vos frais vétérinaires peuvent être remboursés ! Découvrez nos offres et consultez vite votre tarif personnalisé, c'est gratuit et sans engagement.

Une source d’inspiration

Depuis son adoption, M. Biscuits est le plus heureux des chats. Un immense bonheur que partage sa nouvelle famille. « Il nous aide vraiment à être calmes et à être dans le présent. Il nous rappelle toujours qu'il y a des choses plus importantes que le travail. Il est tellement affectueux et joueur qu'il vous fait vivre l'instant présent », a expliqué sa nouvelle maîtresse à l’Edinburgh Live.

© Edinburgh Dog and Cat Home / Facebook

Judith a également tenu a salué le travail du personnel du refuge qui a bien soigné M. Biscuits et qui lui a apporté beaucoup d’amour. Aujourd’hui, c’est à elle de prendre soin du gentil chat et de profiter de ses câlins.

A lire aussi : Le rituel émouvant d'un chat endeuillé visitant chaque jour la tombe de son frère (vidéo)

© Edinburgh Dog and Cat Home / Facebook

« Il fait fondre nos cœurs quand nous rentrons à la maison et qu'il regarde par la fenêtre, cela illumine notre journée. », a-t-elle conclu avec tendresse. Une issue des plus heureuses pour M. Biscuits qui passera cette année le plus beau des Noëls !