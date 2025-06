Après le décès de leur propriétaire dépassé, 83 chats Persans au pelage emmêlé et sale ont été récupérés et soignés par des refuges

La SPCA de Surrey et Good Shepherd Barn, en Colombie-Britannique (Canada), ont convoqué de nombreux bénévoles pour cette opération spéciale. Au total 83 chats ont été transportés de leur domicile, vers les refuges. Les animaux ont ensuite été dispatchés afin d’assurer au mieux leur suivi. Ce travail aura été de longue haleine.

La directrice du refuge BC SPCA, Layla Gilhooly, qui a collaboré avec l’association Good Shepherd Barn rappelait tout le caractère extraordinaire de ce sauvetage massif. Elle témoignait : « L’accueil et la prise en charge de 83 chats nécessitent un investissement important de ressources ».

BC SPCA

La moitié des félins en mauvais état de santé

63 chats ont été transférés vers la SPCA de Surrey, suivant le programme Drive for Lives. Les 20 félins restants ont été accueillis à Kamloops. Il a été estimé que les chats Persans avaient pour la majorité besoin de soins en urgence. Layla Gilhooly expliquait : « Au moins la moitié d’entre eux avait besoin d’une chirurgie de stérilisation, de divers traitements médicaux, et la plupart d’entre eux avait besoin d’un toilettage important ».

BC SPCA

Des chats dociles malgré la gravité de la situation

La plupart des chats ont dû subir un toilettage important, pour les débarrasser de leur pelage sale et emmêlé. Pour ces animaux aux poils longs et fins, les nœuds se forment rapidement, en particulier lorsqu’ils ont souffert d’un manque de soins. L’épiderme des félins peut être endommager avec, comme le rappelle la directrice : « une irritation de la peau car les amas de poils piègent les bactéries et les cellules mortes de la peau ». Il a été remarqué que « certains chats avaient également des excréments emmêlés dans leur fourrure ».

Un long parcours à venir

Certains chats ont été mis sous antibiotiques car ils souffraient d’infections violentes, notamment au niveau oculaire ou nasal. Les félins les moins atteints restent sous surveillance pour voir s’ils ne développeraient pas une nouvelle infection. « Si les symptômes s’aggravent, exprimait la directrice de la SPCA, nous les emmèneront dans une clinique vétérinaire pour un traitement plus approfondi ».

A lire aussi : Il adore grimper sur les épaules, son frère fait le clown, mais ces 2 chats complices cherchent une famille pour prendre un nouveau départ ensemble

BC SPCA

Pour l’heure, d’autres chats ont été transférés vers d’autres refuges pour assurer une bonne continuité des soins. L’objectif est d’offrir le meilleur avenir possible à ces dizaines de boules de poils qui méritent amplement une belle vie, dans de bonnes conditions.