Après l’attaque d’un chien, une chatte subit une lourde intervention et espère se relever de ses graves atteintes neurologiques

C’est à Bristol (Royaume Uni) qu’une chatte du nom de Luna a subi un grave accident lui ayant laissé des séquelles très graves. À 1 an, la chatte présentait des difficultés à marcher, des douleurs partout dans le corps. Une intervention chirurgicale qui a mobilisé de nombreux professionnels a permis de garder un espoir pour la minette qui s’en sort aujourd’hui finalement bien.

Les propriétaires de Luna habitent non loin de la route où elle a été retrouvée. Ce n’est pas un accident de voiture qui a causé son état, mais une violente attaque par un chien. Par chance, les propriétaires ont rapidement pu aller à la rencontre de la chatte, qui a été tout de suite confiée à une clinique vétérinaire.

CVS UK

Vers la clinique vétérinaire spécialisée

Bob, le propriétaire de Luna, a pris la route vers sa clinique habituelle, qui, devant l’état préoccupant de la féline a recommandé un transfert en urgence vers une clinique spécialisée, Bristol Veterinary Specialists. C’est dans cette institution que Luna a été reçue par George Nye, un neurologue vétérinaire.

CVS UK

Ses pattes bougeaient à peine

Ébranlée par ce qu’elle venait de vivre, Luna ne pouvait plus bouger ses pattes, ce qui était évidemment très préoccupant. Son squelette semblait affaibli, mais ce n’était pas le seul signe qui a alerté les neurologues. En effet, la chatte avait également un traumatisme crânien ainsi qu’une paralysie faciale accompagnée d’un abaissement de la paupière. Ces différents maux ont amené les vétérinaires à pouvoir localiser une atteinte neurologique, causée par une « dislocation spinale entre le 6ème et 7ème vertèbre ». Un nerf avait été comprimé, causant plusieurs dysfonctionnements.

CVS UK

Une seule solution : la chirurgie

Ce fut une opération quasi inédite qui a été envisagée pour Luna, réunissant 2 neurologues, un anesthésiste et plusieurs infirmières. Durant 3 heures, l’équipe s’est mobilisée pour mener une chirurgie précise. Bristol Post détaillait le processus en ces termes : « Une combinaison de 2 vis placées pour réaligner et réduire la dislocation, puis 6 vis et du ciment osseux sous les vertèbres ont été utilisées, avec beaucoup de précision ».

« Le rétablissement de Luna a été remarquable »

Dès le lendemain de l’intervention, Luna parvenait à marcher. Progressivement, ses autres symptômes, dont sa paralysie faciale, se sont estompés, jusqu’à disparaître finalement.

Les dernières nouvelles sont plus que réjouissantes : « Luna est maintenant capable de courir et de sauter ».