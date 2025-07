Après avoir tout perdu dans un incendie, une famille retrouve son chat vivant sous les décombres

La vie des Smith a pris une tournure dramatique le 4 juillet dernier, quand sa maison a été ravagée par un incendie, ainsi que d’autres biens. Plus grave encore pour la famille, elle pensait avoir perdu son chat, Teetoh, dans les flammes, puis ce dernier a miraculeusement pointé le bout de son nez.

À Clovis (Californie, États-Unis), au début du mois de juillet, plusieurs propriétés, des bateaux et des voitures ont été complètement détruits par un incendie dévastateur. Par chance, toutes les personnes sur place ont pu être secourues, ainsi que Teetoh, un chat que tout le monde pensait décédé.

L’incendie s’est produit en soirée, rapportait Your Central Valley. Les pompiers sont vite arrivés sur les lieux et ont constaté l’ampleur de la situation. Le feu s’était tellement propagé qu’il était devenu difficilement contrôlable. Heureusement, les habitants des 3 maisons enflammées ont été sauvées.

Un retour inespéré

La famille Smith comptait parmi elles, mais n’était pas au complet. Son chat, Teetoh, n’a pas pu être sorti de la maison le jour du drame : « J'ai couru chercher mon chat. Ils ne m'ont pas laissée entrer » témoignait Jeanine Smith, sa propriétaire. Cette dernière a alors supposé qu’il n’y avait aucune chance que Teetoh soit encore en vie, puisqu’il ne restait plus rien de la maison et qu’il n’avait pas pu sortir.

Cela rajoutait de la douleur à la peine de la famille, sachant que Teetoh était un membre à part entière du foyer. Il avait grandi auprès de ses propriétaires et un lien fort s’était tissé entre eux. S’accrochant à l’infime espoir qu’ils leur restaient, les Smith sont retournés sur la propriété et ont appelé l’animal. À ce moment-là, le minois du félin est apparu : « C'est vraiment un miracle. Elle était à l'intérieur de la maison pendant tout l'incendie, ils ont tout arrosé, et elle est toujours en vie », rapportait Jeanine.

Leneah Bradshaw / GoFundMe

Pour Jeanine, cette nouvelle est venue mettre un peu de lumière au milieu du chaos. La famille tente désormais de reconstruire cette vie partie en fumée, et a notamment mis en place une cagnotte GoFundMe afin de récolter des fonds.