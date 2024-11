L'attitude émouvante d'une chatte blottie contre le ventre rond de sa maîtresse enceinte et "reconnaissant" le bébé (vidéo)

Les animaux de compagnie ont cette faculté extraordinaire de sentir des évènements ou des situations que nous, humains, serions incapable de détecter sans indices clairs. La grossesse en fait partie. Une chatte appelée Mocha l’a prouvé récemment, et de la plus tendre des manières.

Jolene Noel, qui se fait appeler « @jolenenoel28 » sur TikTok, est la propriétaire d’une superbe chatte à la robe écaille de tortue et répondant au nom de Mocha.

La jeune femme attendait un heureux évènement. Elle était, en effet, enceinte et son ventre de plus en plus rond et volumineux indiquait que sa grossesse touchait à sa fin. Mocha, comme bon nombre d’animaux de compagnie dans ce genre de situation, avait senti que quelque chose d’important se préparait.

Les chiens et les chats peuvent, en effet, être sensibles aux signaux subtils envoyés par le corps de la future mère, notamment ceux d’ordre olfactif et liés aux modifications hormonales. Les changements de comportement, ainsi que les nouveaux rituels et habitudes observés à la maison à l’approche du grand jour concourent également à faire comprendre à nos amis à fourrure qu’un évènement familial majeur est imminent.

Dans une vidéo partagée par Jolene Noel, on peut voir Mocha s’approcher de sa maîtresse, puis poser la tête sur son ventre, totalement détendue comme en témoignent ses yeux mi-clos. Il était clair à ce moment-là qu’elle sentait que quelque chose se passait à cet endroit précis. Elle en a eu la confirmation quand le bébé a donné des coups de pied, qui ne lui ont pas échappé.



@jolenenoel28 / TikTok

A ce moment-là, elle a rouvert les yeux et a eu un magnifique échange de regards avec sa propriétaire.

« C’est SON bébé »

Voici la vidéo en question, mise en ligne le 21 septembre 2024 sur TikTok où elle est devenue virale avec 2,8 millions de vues au compteur, et relayée par Newsweek :

Cette scène a ému de nombreux internautes, dont « Sierra Sheyenne » qui a indiqué en commentaire que l’enfant à naître était « SON bébé », en parlant de Mocha. En réponse, Jolene Noel a posté une nouvelle vidéo le 9 novembre montrant le nouveau-né endormi dans ses bras et la féline couchée juste à côté, veillant tendrement sur lui. La voici :

A lire aussi : La réaction comique d'une chatte d'intérieur ayant décidé de s'aventurer dehors avant de réaliser que c'était une mauvaise idée (vidéo)