Après avoir passé des années à se débrouiller seul dans la rue pour survivre, ce chat découvre avec bonheur la vie dans un foyer aimant et sécurisé

Ranger vivait avec d’autres chats errants, avant d’être sauvé par les bénévoles de l’association Stray Cat Club. Après avoir passé sa vie à se débrouiller seul, le félin a découvert le confort d’une maison et l’amour d’une famille.

Les bénévoles de Stray Cat Club ont l’habitude de sauver des chats errants et de leur trouver des foyers convenables. Lors d’un sauvetage, les volontaires ont rencontré un matou qui avait passé plusieurs années dans la rue et l’ont nommé Ranger.

À la suite de l’intervention, l’ex-va-nu-pattes a été placé en famille d’accueil. Effrayé et nerveux, il avait besoin d’être sociabilisé. Ses bienfaiteurs ont pris le temps de l’aider à se sentir en sécurité et à faire confiance aux humains, qu’il avait fuis toute sa vie.

© Stray Cat Club

Ranger a commencé un nouveau chapitre de sa vie

Au sein de son nouvel environnement, Ranger a découvert les couvertures douillettes, les repas délicieux et les témoignages d’affection. Ses parents d’accueil l’ont amadoué avec des friandises, rapporte Love Meow.

Petit à petit, l’ex-chat errant a commencé à baisser sa garde et à accorder sa confiance aux personnes qui prenaient soin de lui. Il a pris l’habitude de les saluer joyeusement, de ronronner en leur présence et de passer plus de temps avec eux.

© Stray Cat Club

Grâce à sa famille d’accueil, Ranger s’est transformé en un compagnon affectueux et bien dans ses pattes. Il a découvert l’endroit parfait pour faire la sieste : les genoux des humains !

« Ce grand et beau garçon découvre le confort d’un foyer aimant, déclare Stray Cat Club, il est heureux lorsqu’il se recroqueville sur vos genoux ou se blottit à vos côtés pour une sieste paisible. »

© Stray Cat Club

Un chat heureux

« La nourriture est l’autre passion de Ranger, poursuit l’organisme, son amour des friandises l’a même aidé à apprendre quelques tours : il peut s’asseoir, tourner et donner la patte. »

Aujourd’hui, le matou adore interagir avec les humains et s’allonger confortablement sur le canapé. Détendu, il a enterré pour toujours ses mauvais souvenirs et profite de sa nouvelle vie de prince.

© Stray Cat Club

Comme nombre de ses congénères secourus par l’association Stray Cat Club, Ranger n’aura plus jamais besoin de se débrouiller tout seul pour survivre.

Ses bienfaiteurs lui offrent tout ce dont il a besoin au quotidien, notamment beaucoup d’amour… et de friandises !

© Stray Cat Club