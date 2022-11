Après avoir opéré une belle transformation, ce matou anciennement errant prend désormais soin des chatons du refuge

En début d’année 2022, Sinbad, un chat de gouttière blanc et roux, a été confié à une famille d’accueil de l’association Good Karma Pet Rescue. Cette dernière œuvre au quotidien pour secourir des animaux dans le besoin dans l’État de la Floride aux États-Unis.

Sinbad avait été retrouvé errant et en bien mauvaise santé. Il souffrait d’une grave insuffisance pondérale et de multiples infections cutanées. Il était couvert de croûtes suite à des blessures et n’avait donc plus de poils par endroit.

Par ailleurs, le vétérinaire avait décelé qu’il était positif à la FIV (virus de l'immunodéficience féline ou sida du chat).

Il a par conséquent reçu des soins au sein de son foyer d’accueil attentionné. Si bien que le matou des rues a opéré une magnifique transformation. Son pelage a repoussé et il a repris du poids.

En parallèle, sa personnalité affectueuse s’est dévoilée, pour le plus grand plaisir de sa mère adoptive.

Rendre la pareille

Bien que Sinbad soit atteint de la FIV, il peut tout à fait cohabiter avec d’autres félins, à condition qu’il n’y ait pas de conflits, rapporte Love Meow.

« Et ils peuvent vivre aussi longtemps que les spécimens négatifs », a ajouté sa bienfaitrice.

Le matou extrêmement doux avec ses congénères a alors trouvé sa vocation. Il prend sous son aile les chatons orphelins qui arrivent au sein de sa famille d’accueil.

« C'est un bonhomme actif qui aime passer du temps avec ses frères et sœurs adoptifs plus jeunes. Il miaule d'une petite voix grinçante qui ne correspond pas tout à fait à son corps de plus de 5 kilogrammes », a confié sa maîtresse.

Sinbad fait donc la toilette des bébés, leur apprend les codes des félins et leur délivre toute l’affection qui leur manque.

Le chat anciennement errant est aujourd’hui une aide précieuse pour son adoptante.

« C’est incroyable de se dire que le chat qui a été retrouvé à l'époque est identique au beau matou que vous voyez maintenant. Même si Sinbad a eu une vie difficile, il a un magnifique esprit », a-t-elle conclu.

A lire aussi : Il a dû expliquer à sa fille que son chat ne reviendrait probablement plus, mais la délivrance est arrivée 8 mois plus tard